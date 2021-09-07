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時速160公里 陽安鐵路復興號開行

財經新聞組／綜合報導
陝西陽安鐵路首次開行時速160公里復興號動集動車組。（中新社）
陝西陽安鐵路首次開行時速160公里復興號動集動車組。（中新社）

陝西陽安（陽平關至安康）鐵路日前首次開行時速160公里「復興號」動集動車組，位於秦巴山區腹地的漢陰縣、石泉縣、西鄉縣、城固縣等地首次迎來「復興號」。標誌著橫貫陝南，連接寶成、襄渝兩條鐵路幹線的聯絡線—中國第二條電氣化鐵路陽安鐵路正式邁入動車時代。　　

中新社報導，此次開行「復興號」動集動車組採取「長途套短途」的方式運行，以西安—安康—漢中的線路往返方式開行，列車所經之處串聯起「古都長安」、「秦巴明珠」、「金蟬之鄉」、「漢人老家」等歷史文化名城，囊括近100個生態文化旅遊景點，讓旅客感受到「一日穿越秦巴山水」的獨特體驗。　　

陽安鐵路北靠秦嶺，南鄰大巴山，蜿蜒曲折，多次穿越分水嶺，跨越漢江及支流，所經之地地形地質複雜。自1978年陽安鐵路開通運營以來，一直是秦巴山區民眾出行的主要交通工具。　　

多年來，這條鐵路一直運行的均為普通旅客列車。此次在陝西舉辦的中國全國第十四屆運動會（簡稱十四運會），為十四運會期間參觀賽事的民眾提供更為便利、舒適的交通條件，中國鐵路西安局集團有限公司利用5個月時間，對陽安鐵路沿線環境進行全面整治，提升線路質量並開行「復興號」，結束陽安鐵路沒有動車的歷史。

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