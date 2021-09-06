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中國擬定熊貓債管理辦法 方便境外機構發行人民幣債券

記者戴瑞芬／綜合報導
中國證監會副主席方星海。 （取材自上海證券報）
中國證監會副主席方星海。 （取材自上海證券報）

中國證監會副主席方星海4日在服貿會2021中國國際金融年度論壇上表示，今年前八月境外投資者通過滬深港通、QFII、RQFII等外資累計淨買入人民幣1717億元（約268.3億美元）。方星海表示，證監會將進一步推動中國資本市場制度性開放，便利境外投資者配置人民幣資產。

根據證監會統計，截至8月底，外資持有A股流通市值總計約人民幣3.47兆元（約5423億美元），占A股流通市值的比重為4.7%。

方星海強調，對外開放助力提升了中國資本市場運行質量。目前中國資本市場已經成長為世界第二大市場，A股總市值超過人民幣80兆元（約12.5兆美元），占國家GDP的80%。上市公司接近4500家，商品期貨債券市場規模也位居世界前列。

他表示，證監會與國際投資者溝通時，國際投資者反應一個共同的看法，指他們在中國市場上的資產配置都是處於低配的狀態，跟中國經濟的規模和發展並不相稱。

方星海表示，中國將穩步推進資本市場高水平對外開放，證監會計畫制定交易所市場熊貓債管理辦法，進一步便利境外機構在中國公募發行熊貓債（以人民幣計價的債券）。

證監會評估，資本市場對外開放引入境外投資者，將對A股市場投資者結構，引導價值投資理念、市場透明度、改善公司治理等方面發揮積極作用。

特別是對外開放有利提升中國市場大宗商品市場價格影響力，對期貨市場具發現價格和套期保值，且透過開放期貨市場，引入全世界的生產商貿易商參與到期貨價格形成中來，可以提升國內價格的市場影響力。

方星海強調，證監會將繼續堅定不移擴大對外開放，下一步將統籌發展與安全，並推出更多務實型開放舉措。

包括進一步推動資本市場制度性開放，拓寬外資參與資本市場的路徑和方式；擴大商品和金融期貨市場對外開放，推出更多國際化品種；探索「結算+授權」等多元化開放路徑，深化境內外資本市場互聯互通，以及完善「滬倫通」機制、健全境外主體境內發行上市制度、完善企業境外上市監管制度等。

同時，證監會將加強開放下的監管能力和風險防範能力建設。堅持放得開、看得清、管得住的要求，加強對資本市場跨境投資行為和資本流動的監測和分析研判，保持資本市場平穩運行，防範資金大進大出風險，妥善解決跨境監管合作中碰到的問題。

中國 投資 債券

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