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技術更成熟 高通看好車用5G市場

記者戴瑞芬／綜合報導

高通中國董事長孟樸表示，中國發展5G在To B和To C領域的規模應用備受期待，高通公司一直看重並看好汽車行業，並以智能網聯技術為切入點。

孟樸預測，未來五年自動駕駛可以發展到L4級別，更看好車路協同。他表示，高通將專注通用晶片的研發，並評估中國手機廠商在專用晶片上也有機會。

中國是全球第一批發放5G牌照，三大電信商目前已建有約100萬個5G基地台，5G終端連接數近4億個。高通中國董事長孟樸在服貿會接受新京報專訪指出，在5G+各行各業的應用，高通一直看重並看好汽車行業。

孟樸指出，現在推出的智能網聯汽車，自動駕駛能力大多屬於L2到L3的水平，可以在人的監督下進行輔助駕駛，自動泊車也比較普遍。但要實現完全獨立的自動駕駛，需要達到L4和L5的水平。孟樸預估，未來五年內，中國自動駕駛就可以發展到L4的水平。

自動駕駛主要有兩種路徑，相較單車智能，高通更看好車路協同，孟樸認為，現在車輛已經能夠聯網了，在5G技術更成熟後，激光雷達、毫米波雷達等自動駕駛工具，能夠跟車路協同連接起來，對推動自動駕駛的商業化和整車安全性都會有很大幫助。而汽車晶片越發集中和強大，孟樸認為，中國的手機廠商在專用晶片上有機會勝出。

他說，目前行動通信產業鏈上，手機廠商開始推出專用晶片，而高通和中國的產業鏈有合作關係，他說，「高通不與中國廠商競爭終端產品，而是為合作夥伴、客戶提供基礎設計」，他認為中國手機廠自研晶片，競爭升級有望勝出。

中國 高通 晶片

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