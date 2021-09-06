港A股指數期 10月開始交易

中國 證監會副主席方星海表示，香港 A股指數 期貨將於年內開始交易，這將為境外投資者投資A股市場提供良好的風險管理工具。同時，證監會堅決維護香港金融中心地位，支持香港和中國開展全方位務實合作，支持境內外企業赴香港上市。

央視財經報導，香港證監會最近已批准香港交易所推出A股指數期貨，預計10月即將開始交易。A股指數期貨是以MSCI中國A50互聯互通指數為標的的期貨合約，預計將促進境外長期資金配置A股。

不過市場人士質疑，在中國股指期貨尚未完全開放的情況下，香港推出離岸股指期貨可能對A股現貨和期貨市場產生一定競爭。

方星海在服貿會2021中國國際金融年度論壇上表示，香港資本市場在中國資本市場擴大雙向開放、支持中國企業融資發展、和引入境外機構投資者等方面發揮作用明顯。他強調，中國在全面建設社會主義現代化國家征程中，香港可以發揮更大的作用。證監會將堅決維護香港國際金融中心地位，支持中國和香港開展全方位多層次務實合作，包括進一步優化滬深港通機制，豐富滬深港通標的。

方星海指出，香港A股指數期貨開始交易，將為境外投資者投資A股市場提供良好的風險管理工具。證監會除了穩妥做好在香港推出A股指數期貨的各項工作，推出後更要著力做好跨境的監管。