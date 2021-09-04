我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國會暴亂「牛角男」認罪 失望川普沒特赦他

美63.9%成年人已完全接種疫苗

上半年境外投資者增持中國境內人民幣 資產達1.27兆

記者林則宏／即時報導
中國央行副行長陳雨露表示，上半年境外投資者仍持續增持中國境內人民幣資產。美聯社
中國央行副行長陳雨露表示，上半年境外投資者仍持續增持中國境內人民幣資產。美聯社

北京當局近期各種市場監管措施一波接著一波，似乎未影響境外投資者對人民幣資產的信心。中國人民銀行（中國央行）副行長陳雨露表示，今年上半年，境外投資者增持包括股票、債券、存貸款在內的中國境內人民幣資產共計1.27兆元（約1967.9億美元），顯示出中國金融市場的巨大吸引力。

人民幣對美元本周累計上漲0.36%，在岸人民幣即期匯價周五收在6.4565，為逾一個月高點，中間價也續升至逾兩個月新高。

據中新社報導，陳雨露在4日於北京舉行的「2021中國國際金融年度論壇」上還指出，近年來，中國堅持自主有序地擴大金融業開放，「力度大、覆蓋廣」，取得了突破性進展。外資金融機構正積極有序進入中國市場，呈現「百花齊放」局面。

他表示，2018年以來，中國共批准外資來華設立100多家各類銀行保險業機構，10家外資控股的證券基金管理期貨公司，6家外資企業徵信評級支付清算機構。　　

陳雨露說，中國將繼續堅持市場化、法制化、國際化原則，持續深化金融業開放，「一手抓好金融業開放承諾落實，一手加快完善各項制度安排」，推動系統性、制度性的開放。　　

中國證監會副主席方星海在同一場論壇上也表示，中國將進一步推動資本市場制度性開放，落實合格境外投資者新規，便利境外投資者配置人民幣資產。

當中包括，擴大商品和金融期貨市場對外開放，推出更多國際化品種，探索結算價授權等多元化開放路徑，深化境內外資本市場互聯互通，完善和拓展「滬倫通」機制，健全境外主體境內發行上市制度，完善企業境外上市監管制度。　　

但方星海同時強調，要堅持「放得開、看得清、管得住」的要求，加強對資本市場跨境投資行為和資本流動的監測和分析研判，保持資本市場平穩運行，防範資金大進大出風險。　　

方星海指出，要防範個別外資機構惡意地通過投資行為進出帶動整個市場變化。他表示，證監會將深化跨境監管合作，妥善解決監管合作上碰到的問題，切實維護跨境投融資活動正常秩序，創造可預期的監管和制度環境。

陳雨露也說，中國將不斷提升開放條件下的經濟金融管理能力和風險防控水平，加快補齊金融科技監管「短板」（指不足之處），將所有金融機構、金融業務和金融產品納入審慎監管框架。

中國 投資 北京

上一則

中國商品期貨 加速吸引外資

下一則

日經：三星積極布建國內晶片供應鏈 降低地緣政治風險

延伸閱讀

中國國藥宣布：首款新冠肺炎治療藥物 進入臨床試驗

中國國藥宣布：首款新冠肺炎治療藥物 進入臨床試驗
中國國航3巨頭東航、南航、國航 上半年虧166億

中國國航3巨頭東航、南航、國航 上半年虧166億
張家界部分景區重開 南京祿口機場復飛

張家界部分景區重開 南京祿口機場復飛
彭博：華爾街和北京政府官員將恢復對話 以謀求共識

彭博：華爾街和北京政府官員將恢復對話 以謀求共識

熱門新聞

社安信託基金理事會年度報告指出，社安基金到了2034年恐將用罄，除非國會立法增加預算。圖為財政部費城財務管理服務中心準備寄出的社安金支票。(美聯社)

社安福利受影響嗎？ 社安基金收不敷出 2034年可能花光

2021-08-31 23:28
為了防止病毒擴散，越南政府要求工廠員工必須遵守防疫指南，許多製衣和製鞋廠關閉。（紅星新聞）

Delta病毒衝擊越南 歐美品牌又把工廠搬回中國

2021-08-30 11:18
近來在美國網路論壇Reddit上的散戶大軍以螞蟻搬象方式炒作特定股票，已引起華爾街的注意，開始關注這些鄉民的投資動向。(美聯社)

螞蟻搬象 華爾街布局盯上散戶動向

2021-08-29 14:48
散戶大軍再度煉成一檔迷因股，這回是家軟體業者，專事協助客戶管理技術支援和客服等服務。這家名為Support.com的公司上周漲了將近200%。 美聯社

新一檔迷因股出土 這家軟體業者一周飆200%

2021-08-28 13:08
據傳特斯拉執行長馬斯克對輝達併購安謀的計畫感到擔憂，原因是競爭方面的疑慮。 美聯社

英媒：多方關切輝達併安謀 特斯拉執行長馬斯克也反對

2021-08-29 05:26
聯準會主席鮑爾。路透

鮑爾：美經濟續返強健就業 年底前可能減碼購債

2021-08-27 11:13

超人氣

更多 >
美追加施打新冠疫苗 擬限輝瑞接種者

美追加施打新冠疫苗 擬限輝瑞接種者
「快走」夫硬把妻推出車外後 連人帶車被大水沖走

「快走」夫硬把妻推出車外後 連人帶車被大水沖走
撩伊朗妹稱50美元隨便睡 中國網紅被判鞭刑坐牢

撩伊朗妹稱50美元隨便睡 中國網紅被判鞭刑坐牢
颶風致紐約地下室出租問題浮現 白思豪:全面排查立數據

颶風致紐約地下室出租問題浮現 白思豪:全面排查立數據
趙薇慘遭封殺 王菲被爆將出手拯救 有20年交情

趙薇慘遭封殺 王菲被爆將出手拯救 有20年交情