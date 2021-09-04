上半年境外投資者增持中國境內人民幣 資產達1.27兆

中國央行副行長陳雨露表示，上半年境外投資者仍持續增持中國境內人民幣資產。美聯社

北京 當局近期各種市場監管措施一波接著一波，似乎未影響境外投資 者對人民幣資產的信心。中國 人民銀行（中國央行）副行長陳雨露表示，今年上半年，境外投資者增持包括股票、債券、存貸款在內的中國境內人民幣資產共計1.27兆元（約1967.9億美元），顯示出中國金融市場的巨大吸引力。

人民幣對美元本周累計上漲0.36%，在岸人民幣即期匯價周五收在6.4565，為逾一個月高點，中間價也續升至逾兩個月新高。

據中新社報導，陳雨露在4日於北京舉行的「2021中國國際金融年度論壇」上還指出，近年來，中國堅持自主有序地擴大金融業開放，「力度大、覆蓋廣」，取得了突破性進展。外資金融機構正積極有序進入中國市場，呈現「百花齊放」局面。

他表示，2018年以來，中國共批准外資來華設立100多家各類銀行保險業機構，10家外資控股的證券基金管理期貨公司，6家外資企業徵信評級支付清算機構。

陳雨露說，中國將繼續堅持市場化、法制化、國際化原則，持續深化金融業開放，「一手抓好金融業開放承諾落實，一手加快完善各項制度安排」，推動系統性、制度性的開放。

中國證監會副主席方星海在同一場論壇上也表示，中國將進一步推動資本市場制度性開放，落實合格境外投資者新規，便利境外投資者配置人民幣資產。

當中包括，擴大商品和金融期貨市場對外開放，推出更多國際化品種，探索結算價授權等多元化開放路徑，深化境內外資本市場互聯互通，完善和拓展「滬倫通」機制，健全境外主體境內發行上市制度，完善企業境外上市監管制度。

但方星海同時強調，要堅持「放得開、看得清、管得住」的要求，加強對資本市場跨境投資行為和資本流動的監測和分析研判，保持資本市場平穩運行，防範資金大進大出風險。

方星海指出，要防範個別外資機構惡意地通過投資行為進出帶動整個市場變化。他表示，證監會將深化跨境監管合作，妥善解決監管合作上碰到的問題，切實維護跨境投融資活動正常秩序，創造可預期的監管和制度環境。

陳雨露也說，中國將不斷提升開放條件下的經濟金融管理能力和風險防控水平，加快補齊金融科技監管「短板」（指不足之處），將所有金融機構、金融業務和金融產品納入審慎監管框架。