中國商品期貨 加速吸引外資

中國國務院 3日發布「推進自由貿易試驗區貿易投資便利化改革創新」19項措施，針對大宗商品期貨市場對外開放，強調將加快引入境外交易者參與期貨交易；建設以人民幣計價、結算的國際大宗商品期貨市場；並初步規劃上市「航運期貨」等交易新品種。

新政發布，國務院要求在一年內完成簡化各項改革措施落地程序，制定具體意見、辦法、細則等，確保落地見效。

界面新聞報導，通知提出，自貿試驗區要發揮交割倉庫、倉儲物流、金融服務等功能，提升大宗商品期貨市場對外開放水平。

國務院規劃以現貨國際化程度較高的已上市成熟品種為載體，加快引入境外交易者；建設以人民幣計價、結算的國際大宗商品期貨市場，形成境內外交易者共同參與、共同認可、具有廣泛代表性的期貨價格。

在風險可控前提下，由證監會主導，人民銀行、國家外匯局分工負責，在上海、遼寧、河南 自貿試驗區落地實施優化境外交易者從事期貨交易外匯管理的開戶、交易、結算和資金存管模式。

在期貨交易方面，規劃進一步豐富商品期貨品種，強化自貿試驗區與期貨交易所的合作，從中國國內市場需求強烈、對外依存度高，以及國際市場發展相對成熟的商品入手，初步規劃將上市航運期貨等交易新品種。

同時，針對人民幣外匯期貨交易，通知提出，支持自貿試驗區發展離岸貿易，在符合稅制改革方向、不導致稅基侵蝕和利潤轉移前提下，研究論證企業所得稅、印花稅相關政策。支持銀行探索離岸轉手買賣真實性管理創新，基於客戶信用分類及業務模式提升審核效率。

通知指明，完善期貨保税交割的監管政策，對期貨交易所在自貿試驗區內的保稅監管場所，開展期貨保稅交割業務的貨物品種及指定交割倉庫實行備案制。對參與保稅交割的法檢商品，入庫時集中檢驗；進出口報關時採信第三方機構質量、重量檢驗結果，分批放行。