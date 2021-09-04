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中國商品期貨 加速吸引外資

記者戴瑞芬／綜合報導

中國國務院3日發布「推進自由貿易試驗區貿易投資便利化改革創新」19項措施，針對大宗商品期貨市場對外開放，強調將加快引入境外交易者參與期貨交易；建設以人民幣計價、結算的國際大宗商品期貨市場；並初步規劃上市「航運期貨」等交易新品種。

新政發布，國務院要求在一年內完成簡化各項改革措施落地程序，制定具體意見、辦法、細則等，確保落地見效。

界面新聞報導，通知提出，自貿試驗區要發揮交割倉庫、倉儲物流、金融服務等功能，提升大宗商品期貨市場對外開放水平。

國務院規劃以現貨國際化程度較高的已上市成熟品種為載體，加快引入境外交易者；建設以人民幣計價、結算的國際大宗商品期貨市場，形成境內外交易者共同參與、共同認可、具有廣泛代表性的期貨價格。

在風險可控前提下，由證監會主導，人民銀行、國家外匯局分工負責，在上海、遼寧、河南自貿試驗區落地實施優化境外交易者從事期貨交易外匯管理的開戶、交易、結算和資金存管模式。

在期貨交易方面，規劃進一步豐富商品期貨品種，強化自貿試驗區與期貨交易所的合作，從中國國內市場需求強烈、對外依存度高，以及國際市場發展相對成熟的商品入手，初步規劃將上市航運期貨等交易新品種。

同時，針對人民幣外匯期貨交易，通知提出，支持自貿試驗區發展離岸貿易，在符合稅制改革方向、不導致稅基侵蝕和利潤轉移前提下，研究論證企業所得稅、印花稅相關政策。支持銀行探索離岸轉手買賣真實性管理創新，基於客戶信用分類及業務模式提升審核效率。

通知指明，完善期貨保税交割的監管政策，對期貨交易所在自貿試驗區內的保稅監管場所，開展期貨保稅交割業務的貨物品種及指定交割倉庫實行備案制。對參與保稅交割的法檢商品，入庫時集中檢驗；進出口報關時採信第三方機構質量、重量檢驗結果，分批放行。

國務院 中國 河南

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