北交所新股首日 漲跌將不設限

全國股轉公司（新三板）終於搖身一變北京證券交易所，未來發展中國版那斯達克市場可期。 （本報資料照片）

中國 證監會公眾公司部副主任楊喆3日表示，北京證券 交易所新股上市首日不設漲跌幅限制，第二天漲跌幅設置為30%，增加市場彈性，防範市場投機炒作。

路透報導，中國國家主席習近平在2021年全球服務貿易峰會上宣布深化新三板改革，設立北京證券交易所，意味著從新三板升級切換到北交所，打造中國版那斯達克正駛入快車道。

有「新三板教父」之稱的中國社科院博士程曉明指出，北交所未來將是「中國版的那斯達克」（NASDAQ）。北交所就是要服務、助力中小科技型企業，解決其融資問題，同時也解決科技發展、科技創新的問題。

北京證券交易所將設立的消息傳出後，中關村、金融街、北京科銳、京投發展等「概念股」昨日股價飆上漲停。

央視財經報導，中國證監會公眾公司部主任周貴華指出，北京證券交易所差異化的制度安排，突出市場特色，與滬深交易所錯位發展。一是市場功能方面，北交所服務創新型中小企業，服務對像更早、更小、更新；二是在制度安排方面，北交所制定契合中小企業的制度，堅持向滬深交易所的轉板機制；三是在市場運行方面，以合格投資者為主，投資者結構會與滬深交易所有差異。

周貴華表示，北交所新增上市公司來源，將以在新三板市場掛牌12個月的創新層公司為主。

路透引述北京一位不願具名的券商高層說，「新三板一直想變成交易所，北京市是最大利益方，但多次推動都沒成功，在轉板閘門的最後時刻，北交所成功設立。」

在他看來，未來北交所有多層次優勢，對中小企業比較優勢明顯，可以讓有潛力的企業在「嬰兒期」可以選擇在基礎層，發展成熟再上一層，真正發展成為中國版那斯達克市場。