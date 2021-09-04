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中芯砸88.7億美元 上海自貿區建12吋晶圓廠

特派記者林宸誼／上海3日電
中芯國際上海總部大門。（取自中芯國際官網）
中芯國際上海總部大門。（取自中芯國際官網）

中國晶片代工龍頭中芯國際日公告，與上海自貿區臨港新片區管委會簽署合作協議，共同成立合資公司，計畫投資88.7億美元，以28奈米製程建設產能每月10萬片的12吋晶圓代工生產線。

合資公司註冊資本金為55億美元，中芯國際擬持股不低於51%，上海市政府指定的投資主體擬出資占比不超過25%。中芯國際與臨港新片區管委會將引進第三方投資者，並根據第三方投資者出資情況，調整持股比率，中芯國際將負責合資公司的營運及管理。

中芯國際在昨天午間休盤時公告，耐人尋味的是休盤前A股中芯國際概念股短線拉升，中芯國際收盤在A股報人民幣56.77元，漲幅2.86%；H股報港幣24.05元，漲幅0.41%。

中芯國際先前分別與北京經開區管委會、深圳市政府合作，建設月產能10萬片、4萬片的12吋晶圓廠，重點生產28奈米及以上的積體電路和提供技術服務，加上上海的擴產計畫，三個項目投資額約人民幣1216億元（約189.4億美元）。

芯謀研究首席分析師顧文軍表示，三地都重點關注28奈米成熟製程，是目前全球多個產業急迫需要的晶片類型。大量應用於消費電子、家居電子、汽車等領域中。不少全球知名汽車廠商今年表示，因為晶片短缺，不得不停產、減產，出貨量受到嚴重限制。

諮詢機構TrendForce也指出，目前全球晶圓仍然在「恐慌性備貨潮」中，這主要是後疫情需求、通訊時代轉換、地緣政治風險、長期缺貨等多種因素引發，且全球晶圓代工廠產能有限、無法滿足各項終端產品的出貨目標。

在全球晶圓代工廠啟動擴產潮，因中芯、聯電都鎖定28奈米等成熟製程，掀起「搶設備大戰」，台廠帆宣、漢唐、盟立無塵室暨設備與自動化相關業者增加訂單動能。伴隨各大指標廠積極衝刺產，對半導體矽晶圓需求同步大增，助攻環球晶、台勝科等矽晶圓廠商出貨。

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