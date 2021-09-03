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金磚國家銀行 新增阿聯、烏拉圭、孟加拉3成員

記者戴瑞芬／綜合報導

中國結盟新興市場，拓展區域經濟戰略發展再下一城，部位在上海的金磚國家新開發銀行2日宣布將迎來三個新的成員國——阿拉伯聯合大公國、烏拉圭和孟加拉國。

金磚國家3 日也將舉行第11次經貿部長會議，中國商務部部長王文濤將在北京以視訊連線與會。

金磚五國發起的新開發銀行，由中國、巴西、俄羅斯、印度、和南非共同成立，旨在為金磚國家等新興經濟體和發展中國家，提供基礎設施和可持續發展項目資源，補充多邊和區域金融發展。

這是首次金磚國家新開發銀行擴大朋友圈，除了彰顯金磚國家合作機制的磁力，也擴展了中國區域經濟發展戰略的全球影響力。

金磚國家新開發銀行已累計批准成員國約80個項目，貸款總額達300億美元。項目交通涵蓋運輸、水資源與衛生、清潔能源、數位基礎設施和城市發展等領域。新開發銀行理事會從去年下半年與阿聯、烏拉圭和孟加拉三個意向成員國開展正式談判，吸納為首批新成員。

新華社報導，新開發銀行行長馬可表示，新開發銀行擴容後，將為成員國在基礎設施和可持續發展方面促進合作的平台。今後將繼續有序、平衡地推進吸收新成員工作。報導指出，新成員國接下來將進行各國立法程序，之後向新開發銀行交存加入書，即正式成為新成員。

中國 北京 貸款

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