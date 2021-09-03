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台灣7國籍航空 上半年全虧錢

記者楊文琪／綜合報導
疫情看不到底，台灣虎航和星宇航空都以增資方式來改善財務結構。圖為台灣虎航客機。（本報資料照片）
疫情看不到底，台灣虎航和星宇航空都以增資方式來改善財務結構。圖為台灣虎航客機。（本報資料照片）

台灣的交通部民航局2日公布今年上半年航空公司營運狀況，受疫情衝擊，七家飛航國際及國內航線的航空公司全部虧損，合計虧損68.2億餘元新台幣(約2.4億美元)，由於疫情看不到底，台灣虎航和星宇航空都以增資方式來改善財務結構。

今年國際疫情依然嚴峻，華航、長榮航兩大航雖有運價持續上漲的貨運可以營運，但仍不敵幾乎無法載客的客運業務虧損，華航上半年虧損13.6億元，長榮虧損20.5億元，是七家國籍航空虧損金額最多者。

台灣唯一一家低成本航空台灣虎航，在國際疫情沒有緩解、邊境嚴格管制下，上半年虧損10.86億元，為充實營運資金、改善財務結構，台虎現正辦理30億元現金增資，其中員工認股15%，其餘85%由原股東認購，9月6日截止繳款，增資後實收資本額增至40億元。

至於走高端精品路線的星宇航空，同樣因國際疫情嚴峻，可搭載的國際旅客相當少，僅能盡量以機腹腹艙載貨，今年上半年虧損近14億元，成立迄今累積虧損53.1億餘元，為因應無法預測何時會結束的疫情，去年底星宇辦理30億元增資，其中員工認購六成，其餘由董事長張國煒認購，資本額從原來的83億增加到113.6億餘元。

飛航國內航線的立榮、華信，以及專營綠島、蘭嶼、七美、望安等偏遠離島的德安航空，去年受惠國旅，營運狀況差強人意，其中立榮全年獲利近2億元，但今年5月本土疫情爆發後，國旅全停、返鄉旅客銳減，造成三家航空公司全部虧損。據民航局統計，上半年華信虧損近7億元，立榮虧近1.9億元，德安虧2837萬元。

交通部官員表示，去年爆發國際疫情，國際客運航線難以正常載客，國籍航空公司經營的相當辛苦，不過境內航線僅4至6月中受到影響，其餘時間還算正常，且第三季還有國旅榮景，但今年疫情更甚於去年，預期航空公司營運會更辛苦。

疫情 台灣 航線

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