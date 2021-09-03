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中國國航3巨頭東航、南航、國航 上半年虧166億

記者林宸誼／綜合報導
中國國有三大航空公司東航、南航和國航今年上半年虧損714億元。（本報資料照片）
中國國有三大航空公司東航、南航和國航今年上半年虧損714億元。（本報資料照片）

中國國有三大航空公司東航、南航和國航今年上半年成績單出爐，三巨頭共虧損166億元人民幣（約25.7億美元），疫情下航空業血虧比比皆是，但中國卻有三家上市航司轉虧為盈，以小而美逆勢翻轉獲利。

隨著東航發布今年上半年財報，中國國有三大航上半年財報浮出水面，東航、南航和國航分別虧損52.08億元、46.88億元以及67.86億元。

而三大航司營收共1,239.5億元，均實現正增長，共虧損166.8億元，虧損較上年同期均縮窄；經營活動產生的現金流量淨額共為235.2億元，均實現現金流入正增長。

其中南航營收排第一，為515.7億元，年增32.3%，南航表示，營收變動主要是境內疫情防控形勢向好和民航復甦回升態勢良好，旅客出行意願增加，航空運輸量增加。

東航營收增幅最大，為347.1億元，年增38.13%。

淨利潤上，南航虧損最少，為46.88億元，虧損與上年同期相比減少42.65%。現金流量淨額上，東航現金流入淨額最多，為82.6億元。

值得注意的是，卻另有三家上市航司盈利，其中吉祥航空淨利潤1.02億元，華夏航空、春秋航空淨利潤分別為0.12億元和0.1億元。

中新社報導，民航專家綦琦認為，疫情仍是導致三大航司虧損的最大原因，首先是響應就地過年號召，春運客流量大減，而國際航班恢復有限，加上疫情防控常態化以來，航司的防疫投入也在增加，多種因素相加導致虧損。

綦琦指出，實現盈利的幾家航司體量小，停飛的寬體機少，國際航線少，受疫情影響較小，而三大航司要兼顧境內國際航線，資源配置不同。「如果雙方有相似的資源配置，相信三大航司的財務報表也會有很大提升。」

疫情 營收 中國

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