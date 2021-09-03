我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

罷免加州州長紐森最新民調： 58%反對 39%支持

孟晚舟歸期未定 中企開始抵制加拿大並撤資

中國網約車平台滴滴出行、高德、美團等11家 官方開鍘

記者林則宏／綜合報導
中國官方持續整頓網約車市場，1日約談11家業者。（路透）
中國官方持續整頓網約車市場，1日約談11家業者。（路透）

中國最大的網約車平台滴滴出行流年不利，繼7月遭網路安全審查、App下架、網信辦等七部門聯合進駐審查後，1日再遭交通運輸部等5部門聯合約談，限期今年底前整改，要求帶車加盟、用戶數據收集、傳輸、存儲、處理等合規化，這把火也燒向美團出行、高德等，波及共11家網約車平台。

據上觀新聞報導，中國交通運輸部會同中央網信辦、工業和信息化部、公安部、國家市場監管總局等五部門，1日對滴滴出行、高德、美團出行、曹操出行、首汽約車、嘀嗒出行、T3出行、享道出行、如祺出行、陽光出行、萬順叫車等11家網約車平台進行聯合約談。

約談指出，近期，部分平台公司通過多種營銷手段惡性競爭，並招募或誘導未取得許可的駕駛員和車輛「帶車加盟」，開展非法營運，擾亂公平競爭市場秩序，影響行業安全穩定，損害司乘人員合法權益。為此，前述監管機關對各平台公司提出五點具體要求：

一、堅守依法合規經營底線。各平台公司要嚴格落實「平台持證經營，車輛持證載客，司機持證上崗」。立即停止招募不合規車輛和駕駛員，加快清退既有的不合規車輛和駕駛員。

二、維護公平競爭市場秩序。各平台公司不得利用資本惡性競爭、無序擴張，不得排除和限制競爭，不得擾亂正常市場秩序。

三、保障司乘人員合法權益。各平台公司要科學制定平台派單規則，保障駕駛員獲得合理勞動報酬和休息時間；規範定價行為，降低抽成比例，主動向社會公布計價規則、抽成比例等，切實保障司乘人員合法權益。

四、落實安全穩定主體責任。各平台公司對可能引發不穩定風險的經營行為全面排查和整改。要暢通駕駛員表達訴求渠道，避免矛盾激化和事態蔓延。同時強化駕駛員背景核查和安全教育，切實保障乘客出行安全。

五、保障用戶信息和數據安全。各平台公司要嚴格落實用戶信息和數據安全相關法律法規要求，未徵得用戶同意，不得向第三方提供用戶個人信息。各平台公司在用戶數據收集、傳輸、存儲、處理等環節，要依法建立相關數據安全管理制度，採取必要的安全技術和管理措施。

報導稱，約談強調，各平台公司要排查自身問題，立即整改。同時提出到今年底前，車輛、駕駛員合規化工作的具體目標。

網約車 中國 滴滴出行

上一則

中國國航3巨頭東航、南航、國航 上半年虧166億

延伸閱讀

滴滴、京東組工會 外媒關注：輸誠求官方「手下留情」

滴滴、京東組工會 外媒關注：輸誠求官方「手下留情」
七分局警民會 夜生活民怨大

七分局警民會 夜生活民怨大
美團CEO王興：共同富裕 植根美團基因中

美團CEO王興：共同富裕 植根美團基因中
續整頓網路巨頭… 習近平：強化反壟斷 嚴打不正當競爭

續整頓網路巨頭… 習近平：強化反壟斷 嚴打不正當競爭

熱門新聞

社安信託基金理事會年度報告指出，社安基金到了2034年恐將用罄，除非國會立法增加預算。圖為財政部費城財務管理服務中心準備寄出的社安金支票。(美聯社)

社安福利受影響嗎？ 社安基金收不敷出 2034年可能花光

2021-08-31 23:28
為了防止病毒擴散，越南政府要求工廠員工必須遵守防疫指南，許多製衣和製鞋廠關閉。（紅星新聞）

Delta病毒衝擊越南 歐美品牌又把工廠搬回中國

2021-08-30 11:18
近來在美國網路論壇Reddit上的散戶大軍以螞蟻搬象方式炒作特定股票，已引起華爾街的注意，開始關注這些鄉民的投資動向。(美聯社)

螞蟻搬象 華爾街布局盯上散戶動向

2021-08-29 14:48
散戶大軍再度煉成一檔迷因股，這回是家軟體業者，專事協助客戶管理技術支援和客服等服務。這家名為Support.com的公司上周漲了將近200%。 美聯社

新一檔迷因股出土 這家軟體業者一周飆200%

2021-08-28 13:08
聯準會主席鮑爾。路透

鮑爾：美經濟續返強健就業 年底前可能減碼購債

2021-08-27 11:13
據傳特斯拉執行長馬斯克對輝達併購安謀的計畫感到擔憂，原因是競爭方面的疑慮。 美聯社

英媒：多方關切輝達併安謀 特斯拉執行長馬斯克也反對

2021-08-29 05:26

超人氣

更多 >
趙薇夫婦驚人財產曝光 星港法共有8棟「豪宅莊園」

趙薇夫婦驚人財產曝光 星港法共有8棟「豪宅莊園」
美東至少46死 新州多達23人 艾妲強降雨 500年一遇

美東至少46死 新州多達23人 艾妲強降雨 500年一遇
圖輯／紐約市雨災至少9死 降雨破1927年紀錄

圖輯／紐約市雨災至少9死 降雨破1927年紀錄
紐約歷史級暴雨 市府：受災戶90天內可索賠

紐約歷史級暴雨 市府：受災戶90天內可索賠
紐約公寓地下室成絕命池 淹死11人 非法出租問題重重

紐約公寓地下室成絕命池 淹死11人 非法出租問題重重