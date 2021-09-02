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8月財新中國製造業PMI降至49.2 生產、需求雙萎縮

記者林汪靜／綜合報導
8月財新中國製造業採購經理人指數（PMI）下降1.1個百分點至49.2。圖為位於河北省的唐山東亞重工裝備集團，工人在加工設備零部件。(新華社)
8月財新中國製造業採購經理人指數（PMI）下降1.1個百分點至49.2。圖為位於河北省的唐山東亞重工裝備集團，工人在加工設備零部件。(新華社)

財新1日公布8月財新中國製造業採購經理人指數（PMI）下降1.1個百分點至49.2，不僅是去年5月以來首次落入收縮區間，更創去年2月以來最低水準。

這個走勢與中國國家統計局公布的製造業PMI一致。中國國家統計局公布的8月製造業PMI為50.1，較7月下降0.3個百分點，略高於景氣榮枯線，為去年3月以來最低。

財新網報導，受疫情和汛情等影響，8月中國製造業供給和需求均有下降，製造業生產指數、新增訂單指數均落於榮枯線下，其中製造業生產自去年3月以來首次出現收縮。企業普遍表示，新冠病例數量回升，加上疫情防控措施趨嚴，對生產造成衝擊，也進一步壓制了需求，且加劇了投入品供應難度。

8月中國外需也出現回落。由於海外疫情持續惡化，需求受到抑制，同時運輸受阻，8月製造業新增出口訂單指數低於50臨界值，為今年2月以來首見。

供求雙降，導致8月中國製造業就業指數出現5個月以來首次下降，顯示就業市場輕微收縮，但幅度有限。部分企業反映，調整用工規模是由於生產需求下降，員工自願離職後空缺沒有得到填補。

8月中國製造業購進價格指數和出廠價格指數均有小幅上升，通膨壓力再起。製造商反映，主要受原料漲價和運輸費用上升的衝擊，原物料購進價格指數自5月後首次出現加速；出廠價格指數也終結了先前三個月的回落趨勢，再度上升，顯示部分企業為轉移成本上升壓力上調銷售價格，但受疫情及需求相對疲弱制約，加價幅度有限。

調查顯示，中國製造業界對未來一年仍普遍樂觀，但樂觀度與7月持平，為15個月來低點。企業預測，全球疫情一旦受控，產出將會增長，但也有企業擔憂疫情不知何時才能消退，對供應鏈的困擾也具有不確定性。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，7月下旬開始的疫情是去年第2季中國國民經濟逐步正常化以來遭遇的嚴重挑戰。受此影響，8月製造業景氣下降，市場供給減少、需求承壓、就業市場略有惡化、通膨壓力依然居高不下，中國經濟下行壓力仍然較大，完善疫情防控措施、維持就業市場穩定、做好保供穩價工作，仍需各方面統籌兼顧。

中國 指數 疫情

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