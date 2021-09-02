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小米造車 10年投資100億美元 雷軍任首席執行官

記者賴錦宏／綜合報導
小米汽車9月1日正式完成註冊。（取材自微博）
小米汽車9月1日正式完成註冊。（取材自微博）

小米公司1日在官方微博宣布，小米汽車正式完成工商註冊，公司名為小米汽車有限公司，註冊資金人民幣100億元（約15.4億美元），由小米集團董事長雷軍親自出任法人代表。

小米表示，宣布造車至今的五個月，小米汽車團隊進行了大量用戶調研和產業鏈考察，在緊鑼密鼓推進產品定義的同時，從兩萬多份簡歷中精挑細選，已搭建起近300人的團隊，並持續誠邀有志於電動智能汽車事業的英才加入。

據中國產業經濟信息網，多年來盛傳小米造車的消息，今年3月底最終確定。小米集團當時曾公告，董事會正式批准智能電動汽車業務立項，擬成立一家全資子公司，負責智能電動汽車業務。

小米在公告中表示，智能電動汽車業務項目首期投資為100億元，預計未來十年投資額100億美元(約645.7億人民幣)。雷軍將兼任智能電動汽車業務的首席執行官（CEO）。

目前，外界最好奇的是小米總部和工廠將選址何地。先前有消息稱，小米汽車總部和首座工廠基本確定落戶北京，但未獲得小米正式回應。

據媒體報導，北京、上海、武漢、合肥、西安等地都在爭取小米造車項目。雷軍在最近這四個多月也頻繁走訪長安、廣汽、上汽通用五菱、長城、上汽、東風、博世、寧德時代等廠商。

在8月25日小米2021年第2季財報溝通會上，小米集團總裁王翔表示，目前公司在汽車業務上主要側重三件事，首先是招聘人才，將搭建一流的團隊；其次是正在大量評估項目的落地城市；第三是正著手定義第一款電動車產品。

此外，小米造車的第一個起手式就是斥資近人民幣5億元，100%收購自動駕駛技術公司─深動科技（Deep Motion）。

小米總裁王翔在財報電話會議上表示，自動駕駛技術是智慧電動車最重要的技術，而深動科技在自動駕駛領域具有較強的研發能力、技術積累和落地經驗，小米非常看好深動科技團隊的技術研發能力，希望通過收購，加速小米在自動駕駛技術上的研發。

小米 汽車 北京

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