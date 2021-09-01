疫後復甦不確定 中國Q4成長估回落

路透分析指出，PMI數據顯示中國 經濟擴張勢頭在第3季已經趨緩，第4季經濟成長幅度將加速回落，新冠疫情 的不確定性對經濟復甦步伐的擾動不容小覷。

分析人士指出，服務業景氣水平明顯回落，說明疫情反復仍是經濟穩定復甦不確定因素。從訂單指標回落來看，全球需求有所放緩，加之產業鏈供應鏈受阻，原材料價格持續高位、不斷創新高的運費等都對需求構成影響。

光大銀行分析師周茂華指出，PMI數據顯示，第3季經濟擴張步伐存在一定放緩壓力，預示下半年政策將出現邊際放鬆，確保經濟平穩運行。

他說，目前重要的是精準對沖短期因素，激發微觀主體活力，穩就業 、促內需；同時，針對海外防疫與經濟復甦複雜形勢，通過宏觀調控政策跨周期設計，促進經濟均衡、可持續擴張。

開源證券首席經濟學家趙偉分析，中期來看，隨著地產和出口風險顯露，中國第4季經濟成長幅度將加速回落，成為市場低估的潛在風險。

中國物流資訊中心文韜指出，9月市場需求或有回升空間，當前原材料成本壓力依然較大和企業對後市預期有所下降值得關注，第4季應著力化解市場需求壓力，強化經濟增長動力，加強大宗商品保供穩價，降低企業負擔。