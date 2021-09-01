聯想上半年獲利跳增6.3倍 淨利達7.3億美元

聯想控股31日公布今年上半年財報，營收 人民幣2285.6億元（約355.8億美元），年增23.6%，淨利潤 人民幣46.9億元（約7.3億美元），年增636.4%，獲利主因是戰略投資 的IT板塊獲利大增。

聯想控股指出，戰略投資的IT板塊方面，營收年增25%至人民幣2107.7億元（約328.1億美元）；淨利潤年增172%，至人民幣15.4億元（約2.3億美元），主要受惠於個人電腦業務高速增長、 業務的利潤增長，以及基礎設施方案業務創下近五年來最佳單季業績表現。

創新消費與服務板塊與去年同期相比轉虧為盈，主要由於去年同期神州租車計提大額減值，在報告期內已完成神州租車全部股權出售，回籠資金並實現投資回報。此外，境內有效統籌疫情防控，經濟持續穩步復甦，消費類業務收入大幅增加。

農業與食品板塊與上年相比轉虧為盈，主要由於水果業務的盈利增長、動物蛋白業務虧損縮窄以及出售持有的參股企業部分股權獲得良好收益。

先進製造與專業服務板塊淨利潤年增108%，主要由於聯泓新科的業績增長，以及東航物流為大陸首批、民航首家混改試點企業，於今年6月9日登陸上交所，稀釋收益人民幣2.6億元（約4047萬美元）。

財務投資板塊方面，淨利潤年增81%，至人民幣25.6億元（約3.9億美元），其中聯想之星與君聯資本持續貢獻較好的利潤回報。聯想控股戰略投資及財務投資基金平台持續推進資本運作。

截至今年上半年，包括東航物流在內，轉投資企業合計12家完成上市，另外，至少11家企業正在推進上市程序。