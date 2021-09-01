房地產投資遭調查 平安保險獲利受打擊

知情消息人士透露，中國 銀保監會正在調查中國平安保險在房地產 市場的投資 。該公司因一次押注失利，利潤受到很大打擊。

平安保險是中國按資產計算最大的保險公司，平安今年2月曾公布其對負債累累的房地產公司─華夏幸福持有人民幣540億元（約84億美元）的曝險部位。

值得注意的是，華夏幸福在半年報中提到，截至今年6月底，華夏幸福未能如期償還的債務本息累計已達人民幣691.7億元（約107.6億美元）。顯示債務雪球已經越滾越大。

路透報導，消息人士稱，中國銀保監會也已暫停平安出售與房地產市場相關的另類投資產品的權利。由於該信息未公開，消息人士不願具名。

中國平安在一份聲明中表示，其房地產曝險部位遠低於監管層規定的上限。

據了解，2021年上半年，平安對華夏幸福相關投資減值計提人民幣359億元（約55.8億美元），導致平安保險1至6月期間的淨利潤下降15.5%。

華夏幸福今年2月曾表示，因公司流動性緊張，發生人民幣52.5億元（約8.1億美元）的債務逾期，可能會對公司經營和融資產生一定影響。

北京當局正加強房地產業調控，並將重點放在抑制信貸不當流入房地產市場。

隨著新規掐斷影子銀行放款給房地產開發商，中國一些大型地產商爆發違約的風險愈來愈高。

消息人士指出，中國銀保監會對平安展開調查，目標是查出及抑制平安在房地產投資相關的風險。