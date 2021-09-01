工業富聯聯手「創新金屬」 攻新能源車「減重」商機

創新金屬董事長率一級主管造訪工業富聯深度交流。（圖：工業富聯提供）

鴻海集團旗下工業富聯（FII）才剛宣布揮軍半導體領域，在新能源車布局也不缺席，31日宣布與中國 規模最大鋁合金材料生產基地之一的創新金屬科技公司簽約，展開策略聯盟，雙方承諾將發揮所長，共同建造鋁製金屬行業燈塔工廠標竿，致力新能源汽車 「減重」商機。

工業富聯宣布，已在深圳與創新金屬科技公司簽約，根據雙方協議，將全面開展精密金屬轉型升級，重點聚焦在綠色燈塔工廠、鋁原料產業鏈及綠色供應鏈等方面合作。下一步，將利用雙方市場資源，在鋁材料的循環經濟及碳中和技術相關領域，積極探索更多應用於新興商品的機會。

創新集團董事長崔立新表示，工業富聯擁有首批入選世界經濟論壇的燈塔工廠技術，為推動產業轉型升級提供了寶貴經驗。希望創新金屬在工業富聯的大力支持下，早日實現燈塔工廠。

工業富聯執行長鄭弘孟指出，創新集團深耕鋁製金屬加工領域近20年，此次聯手更利於雙方積極推進各項合作落地生根，為未來發展奠定堅實基礎。

在全球減碳 要求日趨嚴格下，許多車廠已將「汽車輕量化」作為技術開發的重要目標，隨著新能源車的快速增長，國際汽車大廠亦開始逐步增加鋁合金材料的使用，以達到車體輕量化的使用需求。

鋁合金及其塑性加工部品具有相當優良的特性，如比強度、抗變形程度佳、易表面處理、良好加工成形性以及高的回收率等，故成為汽車輕量化之關鍵與理想的材料之一。

創新金屬科技公司是中國規模最大的輕質鋁合金材料生產與研發基地之一，該公司生產經營的鋁合金棒材、型材、板材、鋁桿和線纜等產品，廣泛應用於交通運輸、工業產品、電子電力產品、建築、裝飾等領域，致力開拓高附加值、輕量化鋁製品市場。