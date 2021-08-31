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中國證監會嚴管私募基金 打擊投資行為短期化亂象

記者林汪靜／綜合報導
中國證監會主席易會滿。(取材自微博)
中國證監會主席易會滿。(取材自微博)

中國證監會主席易會滿表示，管理資產超過人民幣60兆元（約9.3兆美元）的基金業對推動中國資本市場高質量發展至關重要，將頒布私募基金條例，針對基金投資行為短期化特徵加大工作力度（意指要嚴管），不斷壯大長期投資力量。

易會滿30日在基金業協會第三屆會員代表大會上表示，截至今年7月底，公募基金管理資產規模達到過人民幣23.5兆元（約3.6兆美元），較2016年底增長1.6倍，從全球第九上升至目前的全球第四。

私募基金方面，私募證券投資基金、私募股權和創投基金規模分別達過人民幣5.5兆元和12.6兆元（約0.8兆美元和1.9兆美元），較2016年底分別增長一倍和二倍。

易會滿指出，透過投資公募基金入市的趨勢正在形成，截至今年6月底，各類基金產品持有股票市值人民幣10.8兆元（約1.6兆美元），占A股總市值的12.5%，較2017年底提高4.3個百分點，已經成為促進市場平穩運行的重要「壓艙石」。另外，公募基金和私募股權基金透過多種方式積極參與上市公司治理，對於促進上市公司規範運作具有重要意義。

但他表示，公募基金行業仍有較大改進空間，比如，基金賺錢、基民不賺錢的問題時有發生，反映的是規模情結濃厚，重行銷輕持續服務；有的代理銷售機構和從業人員背離客戶利益，誘導「贖舊買新」。

他指出，中國國內一些機構在發展中偏離了應有的定位，以私募之名變相發行公募產品，隨意設立資金池，違規變相吸儲、放貸，甚至擅自自融自用、侵佔挪用基金資產；行業發展在一定程度上出現了真私募與偽私募並存，優秀管理人與「偽」管理人並存，將支持真私募，打擊亂私募，堅決出清偽私募。

易會滿表示，從公募基金結構看，經過這兩年的努力，權益類基金占比較快提升，對改善產品結構發揮積極作用；固定持有期公募基金供給力度持續加大，有效促進投資者長期投資、價值投資，公募基金募集資金結構得到一定程度改善。

但整體來看，易會滿說，基金的資金來源、期限結構和投資行為短期化特徵仍較明顯，這方面還要加大工作力度。從私募行業結構來看，行業仍然存在多而不精、大而不強、魚龍混雜等情況，亟需正本清源。

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