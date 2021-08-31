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北上廣深打房收緊房貸 撥款從半個月拉長到半年

記者林宸誼／綜合報導
中國打房政策再加碼，北京、上海、廣州、深圳等四大一線城市多家國有銀行及城市商業行收緊房貸額度。（中新社）
中國打房政策再加碼，北京、上海、廣州、深圳等四大一線城市多家國有銀行及城市商業行收緊房貸額度。（中新社）

中國打房政策再加碼，北京、上海、廣州、深圳等四大一線城市多家國有銀行及城市商業行收緊房貸額度，部分銀行甚至暫停二手房貸款，以往房貸申請半個月就能撥款，現在卻要苦等半年，也就是今年額度已用完，要等明年才能買房。

中國證券報報導，北京某國有大行個貸經理表示，目前房貸利率是首套房5.2%、二套房5.7%，可以申請純商貸或組合貸，一般申請半個月就能下來，但是現在放貸時間和等待時間不確定。因為指標緊張，可放的錢少，年初可能兩三個月就能放款，但現在需要更長時間的排隊等候。

某上海城商行信貸人員指出，目前暫不受理二手房貸款，無論是透過仲介還是個人直接來貸，「像我們8月給的額度，都直接作廢了，現在審批時間和放款時間都沒法預估，其實上半年從審批到放貸都只需要一個月，但從6月初開始，額度就收緊了。」

廣州某股份行分行個貸經理提到，對於買房的頭期款來源嚴查，即使是父母贈與的買房款，也要查來源，須是自有資金，如果是信貸資金，是不允許的，隨著下半年額度越來越緊，房貸利率也可能會上調。

深圳某股份行支行客戶經理坦言，目前現在各大銀行房貸都在收緊，放款沒那麼快，最快的也要等六到八個月，年初的話額度比較充裕，放款速度會快些。

貝殼研究院數據顯示，上半年二手房市場交易量比去年下半年增長12%，新房交易額創2016年以來同期最高，其中上半年一線城市新房成交21萬套，累計增長77.4%，成交2255萬平方公尺，累計增長79.1%。

中原地產分析師盧文曦認為，在房地產市場成交量高的情況下，一些小銀行可能上半年就把全年額度用完，因此造成了房貸收緊。

對於下半年房貸額度走勢，易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進判斷，緩和的空間不大，「當前信貸政策確實以緊為主，至少目前是沒有出現過各類放鬆的跡象或可能性。類似額度緊張也和部分城市的房價走勢有關，房價強勢則容易出現信貸收緊。」

北京 貸款 中國

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