我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金融巨鱷索羅斯：習近平不懂市場運作 股市反彈是騙局

美無人機空襲 炸死阿富汗7童 家屬：這些孩子是IS嗎？

Delta病毒襲擊越南 歐美品牌工廠有意搬回中國

特派記者賴錦宏／北京報導
為了防止病毒擴散，越南政府要求工廠員工必須遵守防疫指南，許多製衣和製鞋廠關閉。（紅星新聞）
為了防止病毒擴散，越南政府要求工廠員工必須遵守防疫指南，許多製衣和製鞋廠關閉。（紅星新聞）

新冠病毒變異毒株Delta的肆虐，正在給某些國家製造業的生產能力造成巨大影響。由於這些製造業的出口對象主要是歐美國家，這也給歐美國家帶來了巨大的供需壓力。尤其是今年的年末商戰，歐美企業恐怕很難再像往年那樣確保大量的低成本商品得到供應。一些企業表示，他們又在考慮把工廠搬回中國。

綜合外電報導，越南政府對其國內所有的工廠下達了最新指令，要求它們要麼暫時關閉，要麼大幅減少上班的員工。越南政府的這一指令讓阿迪達斯、卡駱馳、史蒂夫·馬登等嚴重依賴越南生產線的歐美品牌陷入了困境。

特別是對於美國而言，越南是僅次於中國的最大鞋服類商品來源國，越南出口到美國的鞋類占美國鞋類商品進口總量的30%以上。耐克、GAP等80多家鞋服類企業今年8月中旬曾給美國總統拜登寫信，要求美國政府加強對越南無償提供新冠疫苗的速度。在這封信裡，這些鞋服類企業表示：「越南鞋服類產業的健全性直接影響著我們國家的產業健全性。」

據阿迪達透露，該公司在越南的工廠有一大半從今年7月中旬就陷入了生產停滯狀態，據悉，該公司28%的產品都來自越南工廠，受此影響，該公司今年下半年6億美元的銷售額恐怕難以達成。

據了解，越南政府為了維持生產，對越南所有生產都採取了嚴格的防疫措施。在感染率極高的一部分地區，為了防止病毒的擴散，越南政府要求工廠員工在工廠的時候必須遵守防疫指南。

在亞洲各國中，越南的新冠病毒疫苗接種工作開展的相對較晚，進展也一直很慢。該國政府表示，其原因是之前認為已經有效控制了疫情的傳播，而當德爾塔毒株襲來時，全國上下都缺少緊迫性。根據英國牛津大學的統計顯示，目前，大約只有16%的越南人接種完了新冠疫苗的第一針，接種的疫苗種類也很雜亂，既有英國阿斯利康、美國莫德納疫苗，也有來自俄羅斯等國的疫苗。

美國賓夕法尼亞大學防疫學專家馬修·波尼經常到越南實地調研當地的疫情情況。在接受採訪時，馬修表示：「越南政府在A計畫開展的非常順利的時候，沒有對B計畫投入更多的精力。不過，我們也必須承認，出現傳染性比之前毒株強的德爾塔毒株，這是誰都沒法預料的。它的出現讓科學家們大吃一驚。」

受中美貿易摩擦的影響，一些歐美企業把工廠從中國轉移到了越南，但現在又遭遇了來自疫情的巨大影響。美國鞋業製造商渥弗林(WOLVERINE)的大部分產品都是在越南生產的，現在，該公司在越南的工廠全部都關閉了，給生產造成了巨大影響。

該公司CEO表示，受越南疫情形勢的影響，供應鏈處於極端不穩定的狀態。為了降低風險，已經又把部分生產轉移回了中國。

越南 美國 疫苗

上一則

財經簡訊

下一則

零售、生技股 年底前有行情

延伸閱讀

Delta病毒衝擊越南 歐美品牌又把工廠搬回中國

Delta病毒衝擊越南 歐美品牌又把工廠搬回中國
賀錦麗訪越再批中 重申對盟友承諾

賀錦麗訪越再批中 重申對盟友承諾
越南總理重申不反中 通稿隱去賀錦麗批中內容

越南總理重申不反中 通稿隱去賀錦麗批中內容
賀錦麗「挺越抗中」 提供海巡快艇、送百萬劑疫苗

賀錦麗「挺越抗中」 提供海巡快艇、送百萬劑疫苗

熱門新聞

蘋果執行長庫克。(路透)

庫克接CEO那天 1000元買蘋果股票 現在值多少錢？

2021-08-24 22:19
FT報導，企業高層示警，儘管近來訂購新船隻的訂單大增，但未來幾年可利用的貨櫃輪數量預料吃緊。路透

比缺櫃更慘 企業主管：未來幾年的貨櫃輪供應將吃緊

2021-08-23 07:27
為了防止病毒擴散，越南政府要求工廠員工必須遵守防疫指南，許多製衣和製鞋廠關閉。（紅星新聞）

Delta病毒衝擊越南 歐美品牌又把工廠搬回中國

2021-08-30 11:18
近來在美國網路論壇Reddit上的散戶大軍以螞蟻搬象方式炒作特定股票，已引起華爾街的注意，開始關注這些鄉民的投資動向。(美聯社)

螞蟻搬象 華爾街布局盯上散戶動向

2021-08-29 14:48
散戶大軍再度煉成一檔迷因股，這回是家軟體業者，專事協助客戶管理技術支援和客服等服務。這家名為Support.com的公司上周漲了將近200%。 美聯社

新一檔迷因股出土 這家軟體業者一周飆200%

2021-08-28 13:08
新債券天王岡拉克認為美元註定進一步貶值，這要歸咎經濟政策。(路透)

新債券天王：美經濟政策不管不顧 美元註定再貶

2021-08-23 22:34

超人氣

更多 >
趙薇被爆逃往法國？5千萬美元酒莊、多人派對照片曝光

趙薇被爆逃往法國？5千萬美元酒莊、多人派對照片曝光
李連杰被點名下一個開鍘？導演喊話：趕快跑

李連杰被點名下一個開鍘？導演喊話：趕快跑
趙薇被封殺 Instagram發文秒刪 簡介留「詭異3字」

趙薇被封殺 Instagram發文秒刪 簡介留「詭異3字」
美國旅客「非必要旅行」 歐盟建議暫停入境

美國旅客「非必要旅行」 歐盟建議暫停入境

趙薇太亂來 瓊瑤也曾忍不下去 批「你毀了我的一切」

趙薇太亂來 瓊瑤也曾忍不下去 批「你毀了我的一切」