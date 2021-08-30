人工智慧獨角獸 商湯科技赴港申請IPO

商湯科技向香港聯交所遞交上市申請。 （取材自微博）

中國人工智慧 獨角獸商湯科技（SenseTime）28日向香港 聯交所遞交上市申請，招股書披露，預計上市集資20億美元。

按照胡潤研究院發布的「2020胡潤全球獨角獸榜」中，評估商湯科技估值達人民幣500億元（約77.3億美元），商湯科技港股上市將成全球人工智慧領域最大IPO。

除了最大，商湯科技也在爭搶AI第一股。中國AI四小龍曠視、依圖、雲從、商湯，均已啟動上市進程。其中，依圖科技、雲從科技和曠視科技相繼申報A股科創板上市；不過依圖科技已於今年6月底撤回申請，雲從科技正處提交註冊階段，曠視科技已回復科創板第二輪問詢意見。估值最高的商湯科技在港股遞交IPO招股書，上市能否後來居上，眾所關注。

人工智慧被認為是新興的工業革命，不過，目前AI四小龍均是多年虧損、高資產負債率。在陸續登陸資本市場後，人工智慧能否催生新的生產力，還是泡沫崩盤， 將被市場正式檢驗。

商湯科技是香港中文大學多媒體實驗室教授湯曉鷗帶領實驗室核心成員產學創業，2014年在香港成立，中國總部在上海，業務絕大部分來自中國。

申請上市前，瑞信中國前CEO唐臻怡加盟商湯科技擔任副總裁。業務涵蓋智慧商業、智慧城市、智慧生活、智能汽車四大板塊。

根據招股書披露，阿里巴巴旗下的淘寶中國持有7.59%股權，春華資本持股3.08%，IDG持股1.42%，鼎暉持股1%。