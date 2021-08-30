數位人民幣試點 工商銀行11地區布局

工商銀行副董事長、行長廖林對上半年業績評價為「好於預期，優於同期的盈利和效益成績單。」值得一提的是，在業績會上，工商銀行首次披露了數位人民幣的相關進展。

鳳凰網報導，國有六大行中，工商銀行對數位人民幣的推廣力度最大，開通數字人民幣錢包的體驗也最為便捷。

因此，工行首披露數位人民幣進展引發關注。

工商銀行副行長張文武指出，工商銀行推進數位人民幣已在11個試點地區布局，覆蓋交通出行、民生消費、醫療健康、文娛教育 、公益扶貧、數字政務、餐飲酒店、金融業務等領域。

截至6月底，工行累計開戶個人錢包超過463萬個、對公錢包132萬個，簽約數字人民幣交易商戶18萬個，交易金額超過人民幣5億元。同時，工行與46家商業銀行簽署合作協議，共同打造數字人民幣全場景的生態體系。

建行推動數位人民幣也十分積極，截至6月末開立個人錢包有723萬餘個，對公錢包119萬餘個，累計交易筆數2845萬餘筆，交易金額約189億元。

相較中國 人民銀行副行長范一飛發布，目前數位人民幣試點受邀白名單用戶已超1000萬，開立個人錢包2087萬個、對公錢包351萬個，累計交易筆數達7075萬筆、金額約人民幣345億元。

顯見工行數位人民幣個人錢包約占總數的22.2%，建行數位人民幣個人錢包占總數34.6％；工行對公錢包約占總數37.6%，建行占33.9％，兩家銀行在數位人民幣整體推展進程具相當的影響力。