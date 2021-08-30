1天9億…中國工商銀行超會賺

半年報顯示，中國工商銀行是中國最賺錢的國有大型銀行。 （中新社）

中國 上市銀行2021年半年報登場，六大國有大型銀行中，工行、交行、郵儲及建行接連披露半年報。這四家國有銀行今年上半年淨利總和達4000億元（人民幣，下同，約618億美元），其中，最賺錢的是工行，日賺9.03億元（約1.4億美元）。

據半年報披露的業績表現，盈利方面，工商銀行排名第一，工行上半年淨利達人民幣1634.73億元，年增9.9%。以上半年181天計算，工商銀行日賺9.03億元。

建設銀行上半年淨利潤 達1533億元，年增11.39%；交通銀行為420.19億元，年增15.1%；郵儲銀行為412.44億元，年增22.48%。綜合統計，上半年四家國有大行淨利總和為人民幣4000.36億元。

中國銀保監會監管統計，受經濟復甦等宏觀因素影響， 今年上半年銀行業的淨利潤增速回升較快，商業銀行淨利潤平均增長11.1%；而四家銀行淨利增速明顯優於平均水平，顯示國行經營態勢穩中向好。

另外，從四家國有銀行的營收結構來看，仍以利息收入為主。其中，郵儲銀行利息淨收入占營業收入的83.79%，是這四家銀行中最高的一家。

工行上半年利息收入占營業收入的78.9%；建設銀行為71.12%；交通銀行為58.62%。

關於銀行薪酬水平，四家國有銀行中，上半年員工平均薪酬最高的是交通銀行，平均薪酬達人民幣14.55萬元；工行緊隨其後，上半年員工平均薪酬為人民幣14萬元；建行為人民幣13.38萬元， 郵儲銀行為人民幣11.1萬元。

至於攸關金融業風險的銀行不良貸款 ，據銀保監會公布，截至第2季商業銀行不良貸款率1.76%，其中，大型商業銀行不良貸款率為1.45%。

四家國有大行財報顯示，截至6月底，上半年，工行不良貸款率為1.54%，較2020年末下降0.04個百分點；建行不良貸款率為1.53%，較上年末下降了0.03個百分點。

交通銀行不良貸款率1.60%，較上年末下降0.07個百分點；郵儲銀行不良貸款率0.83%，較上年末下降0.05個百分點。