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打炒風…京滬廣深等11城 供地緊急叫停

記者蔡敏姿／綜合報導

中國各地標售土地政策滾動式調整，近期紛紛撤回重新開標，避免土地飆漲帶動房價走高。今年第一批集中供地原本目的是要以量制價，但房企依舊搶標拉高地價，第二批集中供地22城市中，有11個城市臨時喊卡或調整供地標案限制。

騰訊網報導，上半年第一次集中供地，22個城市集中供地的土地出讓金，居然突破人民幣1兆元大關。8月風向突變，22個集中供地的試點城市，在下半年的第二次集中供地中已有11個城市，被緊急叫停或推遲。

這11個城市為，上海、深圳、天津、青島、長沙、福州、濟南、北京、廣州、南京、寧波。

此次集中供地延遲、土拍規則生變，恐與官方召開閉門會議有關，對集中供地政策意見包括拍地企業資質，加強企業購地和融資監管。

中國經營報報導，各熱點城市在土地調控過程，著重建立、完善房價地價聯動機制，實行既限地價、又控房價的「雙限」拍地模式。

好地研究院浙江分院執行院長朱祖淵預測，下半年無論從資金面還是流動性方面，房企融資壓力會增加，加上獵地金額必須控制在銷售額的40%，房企獵地難度增加，第二批集中供地市場熱度下降的可能性比較大。

克而瑞研究中心報告稱，從第二輪集中供地看，深圳、杭州和福州完全實行「雙限」競拍。接下來集中供地，更多城市將收緊土拍規則。

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