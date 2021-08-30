調控再升級 深圳5招嚴打炒房風

深圳房市調控再升級，29日公布第二批集中供地標案限制更嚴格，房企最多只能標到三塊地、金融機構不能標地等五項新措施。（中新社資料照片）

深圳房市調控再升級，29日公布第二批集中供地標案限制更嚴格，房企最多只能標到三塊地，沒有房企資格的金融機構不得標地等五項新措施，尤其上述兩項措施是中國 首見，顯示深圳抑制地價及打擊房價 的決心。

澎湃新聞報導，深圳市公告，第二批住宅用地集中出讓的土地共22件，總用地面積約83.4公頃。具體來看有五大調整方向，一是調整競買人資質條件和准入要求，健全市場准入機制。本批次用地競買申請人須具有房地產 開發資質；同一企業及其控股的各個公司，參與本批次用地競買最多可競得三塊地。

二是優化土地競價方式，合理限定土地溢價。在保持掛牌起始價不變的基礎上，地塊溢價率上限統一由45%調整為15%，達到溢價率上限後，直接用抽籤方式確定競得人，其餘採用「競自持租賃住房+搖號（抽籤）」方式確定競得人。

三是強化「房地聯動」，進一步下調住房銷售限價。本批次用地普通商品住房銷售限價在原限價基礎上下調3%至9.2%不等，安居型商品房銷售限價在原限價基礎上下調2.8%至9.1%不等，通過價格引導進一步穩定市場購房預期。

四是嚴格落實購地資金審查機制，確保房地產開發企業使用合規自有資金購地。建立「先承諾後審查」的工作機制，競買申請人需承諾購地資金來源不屬於股東違規提供的借款、轉貸、擔保或其他相關融資便利等。

五是強化企業信用約束。競買人的開發資質、購地資金、企業關聯性等必須符合出讓公告要求，並對土地購置資金來源、競買人關聯性進行事先承諾，確認是否參與現場抽籤。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進分析，深圳首創兩項規定，政策確立聯合獵地都應該具備房地產開發資質的要求，這也限制一些金融機構參與聯合獵地的動作。另外，房企最多只能競得三塊地，不能無上限獲得更多的地。

在價格方面，深圳市限價政策繼續從緊從嚴。嚴躍進稱，過去中國各地都有各類限價政策，但是深圳顯然不滿足既有的限價政策，在既有基礎上調低限價的價格線，強化穩房價。