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組裝iPhone 13 鴻海鄭州廠大招工

記者蕭君暉／台北28日電
鴻海鄭州廠傳出因人力吃緊，9月底前還要招募20萬人。（路透資料照片）
鴻海鄭州廠傳出因人力吃緊，9月底前還要招募20萬人。（路透資料照片）

外傳iPhone 13將在9月14日發表，9月24日開賣，鴻海鄭州廠全面備戰，傳出因人力吃緊，但9月底前還要招募20萬人，派遣工獎金提高到人民幣1.1萬元（約1707美元），全力支援iPhone 13生產，可望帶動鴻海第4季業績明顯上揚。

南華早報指出，鴻海旗下富士康鄭州廠副總經理王雪表示，獲得足夠的人力一直是工廠在生產上遇到的最大瓶頸。7月時鄭州市因為大雨導致嚴重災情，王雪指出，在當地政府協助下，富士康仍有望實現20萬的人力配置目標。

富士康鄭州廠可容納多達35萬名組裝工人，90條生產線，每天可生產高達50萬支智慧型手機。

中國媒體報導指出，為了順利推進招募進程，河南省中部各地方政府甚至租下100輛公車，將求職者自社區載往工廠，富士康在現場部署新冠病毒篩檢站，確保安全、加快招工。

Wedbush Securities分析師Dan Ives發布報告表示，蘋果iPhone 13下半年出貨目標為1.3億至1.5億支 ，亞洲供應鏈產能估9000萬至1億支，可滿足iPhone 13的初步訂單。

此次招聘計畫也獲得當地政府大力支持，河南省中部各地方政府提供了100輛公車，將求職者從社區送往工廠，富士康也在現場進行新冠病毒檢測，維護所有民眾安全。

鄭州 iPhone 鴻海

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