中國工業利潤增速 創八個月來新低

7月疫情 加上汛情導致中國 經濟全面放緩，加上大宗商品價格高位運行持續抬高企業成本，中國7月工業企業利潤 年增速降至八個月新低，尤其中下游小微企業盈利空間不斷受到擠壓，整體工業利潤穩定恢復面臨考驗。

每經網報導，中國國家統計局27日公布，7月規模以上工業企業實現利潤總額人民幣7036.7億元（約1092億美元），年增16.4%，增速為去年11月以來最低；較2019年同期則增39.2%，兩年平均增長18%。

前七月規模以上工業企業實現利潤總額人民幣4.9兆元（約7604億美元），年增57.3%，比2019年同期增長44.6%，兩年平均增長20.2%。

國家統計局工業司高級統計師朱虹解讀，7月規模以上工業企業利潤保持平穩增長態勢，但工業企業效益改善的不平衡性不確定性仍然存在。

朱虹指出，一是海外疫情持續演變，7月下旬以來境內部分地區出現散發疫情疊加汛情，工業企業效益繼續穩定恢復面臨考驗；二是大宗商品價格總體高位運行，企業成本上升壓力逐步顯現，尤其是中下游小微企業盈利空間不斷受到擠壓。

中國7月官方製造業採購經理人指數（PMI）降至50.4，創17個月最低；其中小型企業PMI降至47.8，持續低於榮枯線。