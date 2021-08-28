統一、康師傅 賣茶打下新江 飲料收益雙位數增長

兩大巨頭統一企業中國 和康師傅控股推出高端方便麵救市，但據近日發布的半年報顯示，營收 增長但毛利下滑，高端產品策略雖不奏效；不過財報卻透露意外驚喜，兩巨頭在飲料收益都有雙位數增長，靠賣茶又打下新江山。

統一企業中國上半年營收人民幣130億元（約20.1億美元），年增10.1%；毛利增長7.3%至人民幣45.3億元（約7億美元），但毛利率 下降1個百分點，為34.8%。

康師傅控股上半年營收人民幣353.9億元（約54.9億美元），年增7.4%；毛利率為31.05%，較2020年上半年下降2.38個百分點。

兩大方便麵巨頭上半年都實現營收增長，但都出現毛利率下降。歸根究柢，兩家都將矛頭對準大宗物資、原材料價格持續上漲，是導致毛利率下降的原因。

據尼爾森數據顯示，上半年方便麵市場總銷量衰退7.7%，銷售額衰退7.3%。統一和康師傅積極布局中高端市場。只是最新財報顯示，高端產品策略還難以力挽狂瀾。但財報卻披露意外驚喜，飲料銷售出現雙位數增長，尤其茶飲銷售明顯增長。

統一上半年飲料收益人民幣78.6億元（約12.1億美元），年增24.9%。包括茶飲料、果汁和奶茶均保持兩位數高速增長，其中茶飲料收益人民幣34.8億元（約5.4億美元），占飲料業務總收益的44.3%。

康師傅飲料上半年營收人民幣222.76億元（約34.5億美元），年增26.4%。上半年康師傅飲料整體銷量增長15.7%，銷售額增長17.6%。其中，即飲茶（包含奶茶）銷量市占42.1%，居市場首位；果汁銷量市占17.5%，居市場第二位；包裝水銷量市占6.2%，即飲咖啡銷量市占12.1%。