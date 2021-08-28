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限產政策奏效 中國鋼鐵企業上半年獲利翻倍

記者林宸誼／綜合報導
中國鋼鐵價格居高不下，鋼企盈利轉好。(路透資料照片)
中國鋼鐵價格居高不下，鋼企盈利轉好。(路透資料照片)

受市場供需緊張，加上中國政府公布鋼鐵企業限產政策，使鋼鐵價格居高不下，鋼企盈利轉好，近期發布今年上半年財報的多家上市鋼企，絕大多數都實現盈利翻倍。

鋼材業人士指出，面對今年上半年原料不斷上漲的局面，相當於一次行業洗牌，淘汰落後中小產能，導致近期鐵礦石價格一路下跌，這對大型上市鋼企下半年的利潤有保障。

財聯社報導，截至目前，超過15家上市鋼企發布上半年財報，其中十家鋼企上半年業績較去年同期翻倍。

多家鋼企表示，今年上半年產品價格上漲較快，訂單充足，截至6月末，全中國鋼材平均噸價達人民幣5432元（約843美元），比去年同期上漲人民幣1400多元（約217美元），漲幅高達38%。

鋼材銷售量在上半年也大幅攀升，中國鋼鐵工業協會數據顯示，中國鋼材出口大幅增加，累計出口3738.2萬噸，年增30.2%，其中6月出口增長74.5%。

根據蘭格鋼鐵研究中心計算前五個月平均毛利為每噸人民幣495元（約76.8美元），較上年同期每噸人民幣222元（約34.4美元），每噸增加273元（約42.3美元），盈利能力進一步增強。

今年上半年鋼材漲價同時，鐵礦石的價格也一路攀升，給鋼鐵企業帶來壓力，上半年進口鐵礦石平均價格為每噸165.88美元，比去年同期上漲74.15美元，漲幅80.8%，比同期鋼價漲幅高出44.2個百分點。

今年上半年中國政府公布粗鋼壓減政策，6月下旬以來，江蘇、安徽、甘肅、山東等省分，相繼提出2021年全年粗鋼產量，6到12月合計要壓減約6100萬噸。

中國國家統計局公布，7月粗鋼日均產量279.9萬噸，為2020年4月以來最低值，與上月相比下降10.5%。

行業預測，隨著鋼鐵行業限產持續推進，鐵礦石價格不斷下跌，目前進口62%粉礦到岸價格為每噸170美元左右，比6月230美元的高點回落了60美元，鋼鐵企業的生產成本驟降，鋼材毛利大幅增加，「材強礦弱」格局將持續。

安徽一家大型鋼鐵企業高管表示，今年全年業績會繼續上揚，「訂單很充足，價格還有上漲的空間，原材料價格還在下降，利潤空間很好。」

中國 利潤 甘肅

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