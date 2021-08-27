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A股半導體上市潮 9家掛牌

記者林宸誼／綜合報導
隨著A股企業盈餘成長力道大幅彈升，有助於帶動股市下半年持續上漲。圖為港交所交易廣場。 （中新社）
隨著A股企業盈餘成長力道大幅彈升，有助於帶動股市下半年持續上漲。圖為港交所交易廣場。 （中新社）

在外國技術封鎖下，中國半導體的「國產替代」潮越來越熱，也催生了A股半導體行業的上市潮，今年上半年共有九家半導體公司在科創板掛牌，大多數在今年上半年淨利潤都有暴增現象。

據統計，這九家公司上半年淨利潤漲幅都在100%以上，其中，普冉半導體上半年淨利潤1.13億元（人民幣，以下同，約1743.59億美元），年增325%；合肥芯碁微電子裝備上半年淨利潤0.43億元，年增335%。

時代財經報導，和誠諮詢創始人顧成建表示，利潤暴增的這九家有六家晶片設計公司、二家半導體設備公司、一家半導體封測公司。而晶片設計上市公司主要集中在CMOS影像感測器（CIS）、存儲晶片等領域。

顧成建指出，上半年普遍的利潤暴增，和缺芯（晶片）以及漲價潮有很大關係。在財報中，不少企業在解釋業績預增情況時，都提到終端需求增長和漲價的因素，氣派科技就在上半年財報中表示，「公司所處積體電路行業持續保持高景氣度終端需求旺盛，大部分產品銷售價格有所提高。」

盈利之外，這些公司上市初的股價漲勢也十分瘋狂，艾為電子上市首日股價大漲240%，復旦微電上市兩天股價翻九倍，普冉半導體上市首日漲幅225.79%，報每股485.1元。

然而，目前半導體上市企業的業績暴漲恐是曇花一現，顧成建指出，與上市初的股價漲勢相比，現在的市值更能反應目前半導體上市企業的真實狀態，在上市的九家企業中，價格最高的格科微也沒達到千億市值，最低的富信科技26日市值僅35.54億元。「這種利潤增長並不具有可持續性，各公司今年業績肯定沒問題，明年就不一定了。」

專家分析，半導體市場現在面臨情緒退潮期，很多老股市值開始回落，所以新股發行後，市值都還算理性，能反應企業的真實水準。

利潤 晶片 股價

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