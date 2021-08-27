碳中和投資指數 中國加速編製

中國碳排放權交易上路滿月，「碳中和」投資指數 已經蓄勢待發，上海證券交易所黨委副書記、總經理蔡建春26日在首屆ESG全球領導者峰會上表示，上交所正聯合上海環境能源交易所和中證指數公司，以A股上市公司為樣本，共同編製碳中和投資指數，並將基於該指數開發碳排放權、排汙權等ETF相關衍生產品。

在2030年前實現碳達峰、2060年前實現碳中和的政策目標之下，中國碳排放權交易市場7月16日啟動，在上海環境能源交易所正式啟動，安永預測，碳中和投資未來40年將超過人民幣100兆元（約15.42兆美元）。

首屆ESG全球領導者峰會26日舉行，聚焦低碳投資主題，上海證券交易所黨委副書記、總經理蔡建春指出，上交所正開發雙碳投資產品，聯合上海環境能源交易所和中證指數公司，以A股上市公司為樣本，共同編製碳中和投資指數。

蔡建春表示，未來還計畫進一步設立跟蹤綠色證券指數的產品，研究基於碳排放權、排汙權等相關衍生產品，為投資者管理投資風險提供市場化工具。

他並表示，為加快推進綠色金融市場發展，上交所擬定四個方面發力，一是支持雙碳融資 。在股權融資方面鼓勵符合條件的綠色低碳企業在上交所上市融資、再融資和併購重組；在債券融資方面將進一步降低綠色債券和綠色資產支持證券的融資成本，不斷擴大綠色債券的種類和規模。

其次是持續開發雙碳投資產品。除編製碳中和投資指數，並基於該指數開發ETF產品，為投資者管理投資風險擴大市場化工具。

再來是研究建立碳排放信息披露制度；最後則要深化雙碳領域國際合作。蔡建春表示，上交所將爭取參與研究制訂應對氣候變化方面的指導原則、規則標準和最佳方案，與全球主要交易所、集聚綠色金融產品的交易所、一帶一路沿線國家交易所交流合作，推動綠色證券市場雙向開放。