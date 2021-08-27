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台積日本廠 三菱等3大企業入夥

記者尹慧中、編譯葉亭均／綜合報導

台積電日本興建首座晶圓廠有望新增大咖加入投資，繼先前傳出攜手日商索尼（SONY）合資之後，日媒披露，豐田旗下日本汽車零組件大廠Denso，以及老牌企業三菱電機都可能加入合資行列，總投資額預估高達1兆日圓（約90.86億美元），共同做大台積電日本廠規模，同時也能確保後續產能出海口無虞。

台積電董事長劉德音先前已公開表示，赴日設廠仍在評估階段，但未透露細節。對於日媒最新報導，台積電26日不回應相關傳聞。

近期客戶端漲價消息頻傳，加上日本新廠又傳出有新大咖參與投資，激勵台積電26日股價一度收復台幣600元整數關卡，最高衝上603元，終場以594元作收，上漲9元，外資買超5778張，連三買，三天來共回補買超1.4萬餘張。台積電ADR周四早盤在平盤附近震盪。

日本媒體先前已披露，台積電與索尼可能以合資方式在熊本縣設晶圓廠。日刊工業新聞26日未引述消息來源報導，Denso擬加入台積電和索尼最快今年內成立晶片合資事業。報導指出，這項合資計畫現在剩下的問題，就是日本政府能否提供如歐美的大規模支援。

日刊工業新聞報導指出，這項合資事業預期最快今年內成立，台積電將持有合資事業50%的股權，其餘則由包括索尼和Denso在內的日本投資者持有。預估包括工廠營建在內的設廠總投資規模達1兆日圓，日本政府正考慮透過補助金等方式支援過半以上資金，新廠目標在2024年前投產，生產用於影像感測器、汽車的1X至2X奈米邏輯晶片。

對豐田集團旗下最重要的電子裝置廠商Denso來說，強化半導體供應鏈是當前一大課題。Denso正透過與豐田的合資企業，以及2017年設立的半導體子公司，開發新世代半導體，未來可望有機會利用這座合資工廠生產這些半導體。

此外，報導指出，日本國內最大功率半導體廠商三菱電機也可能加入這項合資計畫，主要目的是委託這座合資工廠代工生產功率半導體。不過，三菱電機6月剛爆出對鐵道車輛空調等設備檢驗造假的醜聞，也可能會以優先處理這項醜聞為由，最終決定不參加計畫。

台積電先前已敲定多項日本投資計畫，包括2月董事會決議新設立100%持股日本子公司，以及設立100%持股子公司用於3DIC材料研發，並在5月由日本官方決議以約370億日圓支持台積電與日商IBIDEN等合作先進材料研發。

日本 台積電 投資

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