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擠下蘋果 小米躍全球智慧機二哥 併購自駕技術公司

記者林宸誼／綜合報導
小米集團第2季財報出爐，單季營收及獲利金額及手機銷量均創下單季歷史新高。（路透資料照片）
小米集團第2季財報出爐，單季營收及獲利金額及手機銷量均創下單季歷史新高。（路透資料照片）

小米集團25日公布今年第2季財報，受小米智慧手機銷量擠下蘋果衝上全球第二名帶動，單季營收及獲利金額及手機銷量均創下單季歷史新高，超過市場預期。

小米財報中並透露已投資7737萬美元100%併購自動駕駛技術公司─深動科技（Deep Motion），展現小米造車的企圖心。

小米第2季營收877.9億元（人民幣，以下同，約135.56億美元），年增64%；淨利潤82.7億元，年增83.8%。

分業務來看，小米智慧手機第2季營收及出貨量均創歷史新高。手機營收達到591億元，年增86.8%；智慧手機出貨量5290萬支，年增長86.8%。

根據Canalys數據，小米今年第2季智慧手機全球市占率達到16.7%，首次擠下蘋果晉升全球第二。

財報指出，小米在高階產品競爭力進一步提升，2021年上半年，小米定價3000元以上及境外定價300歐元及以上的高階智慧手機全球出貨量超過1200萬支，已經超過2020年同等級手機的總量。

IoT與生活消費產品方面，今年第2季，營收207億元，年增35.9%。該業務在境外市場保持強勁增長，收入同比增長93.8%。

根據奧維雲網的統計，今年第2季小米電視在中國出貨量連續十個季度穩居第一，全球電視出貨量穩居前五大。

相比之下，小米互聯網服務部分收入在該季度的表現要遜色許多，營收為59億元，同比增加19.1%，在三個主要業務中的占比進一步縮減至4.4%。此外，MIUI的全球活躍用戶從去年6月的3.435億增長至4.538億。

小米 手機 營收

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