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小米網羅造車人才 落地地點還未確定

特派記者林宸誼／上海26日電

對於備受關注的小米造車進展，小米總裁王翔25日表示，過去很長一段時間都在評估調研落地地點，但這是一個非常複雜的問題，會在適當的時候跟大家報告最終的結果；唯一可以確定的是，小米已在展開智慧汽車和自動駕駛的技術布局和人才招募。

澎湃新聞報導，至於前段時間傳出的與恒大汽車緋聞，王翔在今年第2季財報發布後的電話會上指出，小米的確接觸了各方面的造車團隊，進行交流洽談，但還沒有做出任何合作意向的決議。

王翔談到，小米電動汽車最主要的工作是在全中國和全世界招納最優秀的人才，「我們已經收到超過2萬份簡歷，首批招募自動駕駛人才超過500人。」

當天小米還宣布收購深動科技，交易對價7737萬美元，交易完成後，小米將持有深動科技全部股權。

公告顯示，深動科技是一家自動駕駛技術公司，專注於為高級輔助駕駛系統（ADAS）和自動駕駛應用提供包括感知、定位、規劃和控制在內的全棧軟體解決方案。

小米公告提到，目標公司擁有較強的技術儲備和研發能力，能夠增強小米在智慧電動汽車業務上的核心技術能力。

王翔指出，深動科技是一家做智慧駕駛核心軟體的創業企業，小米希望透過收購縮短自動駕駛上市的時間，「這個團隊非常優秀，再配合上我們在AI等相關領域的技術累積，將會助力小米智慧汽車自動駕駛領域進展，加速我們無人駕駛技術的研發。」

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