海底撈董娘退位 接班啟動

海底撈董事會董娘舒萍和二把手施永宏退出，成立企業管治委員會，啟動內部接班。（取材自微博）

中國海底撈發布上半年業績，營收利潤 雙雙大漲，但翻台率和人均消費都在下降，海底撈退燒危機浮現，董事會發布人事變動，董娘舒萍和二把手施永宏退出，海底撈成立企業管治委員會，啟動內部接班。

海底撈25日公布上半年業績，營收大漲105.9%至200.9億元（人民幣，以下同，約31.01億美元），利潤則大漲110%至9650萬元。

不過，海底撈的翻台率和人均消費都下降，翻台率甚至比去年疫情 期間還低。今年上半年，海底撈平均翻台率為3 次 / 天，去年同期則為3.3次 / 天。人均消費方面，今年上半年海底撈人均消費也由去年同期的112.8元下降至107.3元，受線下聚餐規模回暖帶來的單桌人數增加，這一數據仍然比2019年同期高。

值得注意的是，海底撈在大中城市人均消費和翻台率均有不同程度的下降，這意味著海底撈的受歡迎程度正在全方位下降。

海低撈經營危機浮現，敏感時機，海底撈披露人事變動。根據公告，海底撈董事長張勇的妻子舒萍已辭去非執行董事及審計委員會成員之職；海底撈聯合創始人，也是海底撈第二大股東，同時還是海底撈旗下火鍋料供應商頤海國際的執行董事及董事長的施永宏也已辭任公司執行董事。

據了解，2020年海底撈年報顯示張勇夫婦實際控制36.125億股，施永宏實際控制8.454億股。對於此次人事變動，公告稱，舒萍以及施永宏均確認，與董事會無任何意見分歧。

海低撈並成立企業管治委員會，同時董事會進行換血，楊利娟被任為公司副首席執行官，蔡新民被任為公司審計委員會成員。董事會並新增楊利娟、李朋、楊華、劉林毅、李瑜、宋青、楊立七位執行董事，新增馬蔚華、吳宵光兩位獨立非執行董事。

42歲的楊利娟自2018年1月17日起擔任海底撈首席營運官。2015年7月至2018年1月擔任公司董事。楊利娟於1997年6月至2001年3月擔任四川海底撈餐飲股份有限公司經理。自2001年4月起擔任四川海底撈董事，並於2018年1月調任為四川海底撈的非執行董事。

新京報報導，新增執行董事成員多數為海底撈體系內成長起來的管理人員，這與海底撈的接班人計畫要求相契合。2020年，海底撈啟動接班人計畫，選拔機制面向所有員工開放，計畫周期為10至15年。