金龍指數暴跌反彈 中概股多頭絕地反攻

那斯達克 金龍中國指數 史無前例的暴跌，給最勇敢的中概股多頭帶來絕地反彈契機。

北京最近嚴加整頓特定行業，導致追蹤98家在美上市中國大型公司股票的那斯達克金龍中國指數（Nasdaq Golden Dragon China Index）過去6個月間重挫46%。利空出盡的可能性升高，為多頭扭轉局面創造機會。

該指數周二大漲逾8%，連續第三天收高，而技術指標研究顯示，2月以來的跌勢或許已經過頭。

那斯達克金龍中國指數正逼近始於2009年危機低點的對數趨勢線。該指數先前從12年支撐位反彈，目前仍保持長期上升趨勢。投資人需保持警惕的可能是，之前指數經歷多輪反彈才確定持續性的升勢。

高盛集團首席亞太股票策略師Timothy Moe在最近撰寫報告指出，「新聞會層出不窮，所以股價可能保持較大波動 ，但許多憂慮已被反映於市場價格」。

回歸分析表明，基於那斯達克金龍中國指數2012年低點畫出的3個標準差通道，指數下行空間已經縮小。該指數目前在通道中間以下兩個標準差的地方，前3次觸及低點時，指數都在距離兩個標準差之處反彈。這個趨勢在目前的跌勢裡表現得很明顯。

相對強弱指標（RSI）的分析表明，金龍中國指數已經超賣，而歷史顯示重返40的關口是做多的訊號。自2009年危機以來，每當單周RSI反彈至40以上，指數通常表現不俗，13周的平均報酬率可達11.5%。這個趨勢在19次裡應驗16次，平均報酬率15.8%。3次下跌的平均跌幅為11.3%。