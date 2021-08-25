出口續強勁… 美匯率觀察名單 台灣難脫離

彭博資訊報導，新冠疫情與晶片等科技產品的需求帶動台灣 出口持續強勁，這可能使台灣直到明年都難以脫離美國 財政部的匯率 操縱觀察名單。

報導引述台灣主計總處的最新預估，台灣今、明年的貿易順差分別達到681億美元及758億美元的新高，經常帳順差金額也勢再創紀錄。這意味著如果美方不調整認定匯率干預的三項標準：經常帳、對美貿易順差及外匯干預規模，台灣將持續符合至少兩項，從而留在觀察名單中。

台灣在出口型經濟結構下，經常帳盈餘常年來都遠高於GDP2%的這一美方報告標準。而在對美國貿易順差部份，過去兩年根據美方的統計高達230億美元及302億美元，比台灣官方統計還高，因此今明年對美順差很可能仍會高於200億美元的門檻。

報導說，由於台灣央行去年第四季大舉買匯、阻升台幣，在今年4月葉倫出任美國財長後的第一份報告中，台灣符合全部三項標準，但美國並未貼上匯率操縱的標籤。當時僅表示將啟動與台灣的進階商談。

從已公布數據來看，預計美國10月份將公布的最新匯率報告（包括去年下半及今年上半年），台灣可能仍會符合三項標準。不過，台灣外匯存底成長自今年2月開始已明顯放緩。

央行外匯局長蔡烱民本月稍早也曾指出，央行除了今年3月淨賣出美元外，接下來數個月因市場供需平衡，於外匯市場沒有太大動作。彭博的數據顯示，台幣今年以來已經走升逾1.3%，是亞幣中漲幅最大的幣種。

對於美國財政部的壓力，法國外貿銀行的資深經濟學家吳卓殷在採訪中表示，幾乎可以肯定台灣的貿易與經常帳順差將會高於美方的標準，這意味著台灣央行可能容許台幣更多波動空間。