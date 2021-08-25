復星賣BNT新冠疫苗 上半年大賺24.8億

新冠疫苗大賣，復星醫藥上半年淨利潤達人民幣24.8億元。(Getty Images)

中國 復星醫藥公布2021年上半年財報，營收人民幣169.5億元（約26.1億美元），年增20.8%；淨利潤24.8億元，年增44.7%，主因新冠疫苗 大賣，加上轉投資的新冠疫苗公司BioNTech（簡稱BNT）獲利挹注。

復星國際旗下復星醫藥，眼光精準投資德國 新冠肺炎疫苗生產商BNT，拿下大中華地區代理權。

對於淨利潤較去年同期增加，復星醫藥表示主要持有的新冠疫苗研發公司BNT等金融資產報告期內公允價值上升。

值得關注的是，復星醫藥在財報中表示，與德國BNT合作的mRNA新冠疫苗復必泰，上半年在港澳納入政府接種計畫，實現收入5億多元。該疫苗截至8月20日於香港及澳門分別累計接種431.4萬劑、8.7萬劑，共計接種440.1萬劑。

在財報中，復星醫藥將mRNA新冠疫苗歸於抗感染核心產品，該類別營收年增45.3%，復星醫藥表示，主要是報告期內復必泰（mRNA新冠疫苗）的收入貢獻以及米卡芬淨的銷售收入增長。

財報還顯示，mRNA新冠疫苗BNT162b2於中國大陸境內（不包括港澳台）處於II期臨床試驗階段，相關工作正有序推進中。

在下半年經營展望中，復星醫藥提到，將推進包括mRNA新冠疫苗等新產品上市及重點品種的銷售上，推進包括與開拓藥業的產品戰略合作等許可專案的進展，持續推進集團內產能整合和提升，以及原料端優化。

復星醫藥被外界稱為是「醫藥PE（私募股權）」，上市20多年，透過逾百起的併購，將業務版圖拓展至藥品製造與研發、醫療器械與醫學診斷、醫療服務、醫藥分銷與零售等多個領域，旗下共有50多家控股或參股公司。

光是在2020年年初，復星醫藥曾與包括美國莫德納（Moderna）在內的多個國外疫苗企業接觸洽談合作，也曾與美國製藥公司吉立亞（Gilead）探討過瑞德西韋（Remdesivir）在中國的生產供應問題，但最終選擇了德國生物科技公司BNT的mRNA疫苗。