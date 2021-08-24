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台積2024拚全球半導體一哥 花旗看好：4年內營收翻倍

記者趙于萱／台北24日電
花旗指出，台積電加速擴產有助提升營收與獲利，預估2025年每股純益挑戰40元。（本報資料照片）
花旗指出，台積電加速擴產有助提升營收與獲利，預估2025年每股純益挑戰40元。（本報資料照片）

台積電將投入千億美元擴產，花旗環球證券認為，隨著台積電加速擴產，原先預期該公司營收於2020年至2025年翻倍提升，現在看好在四年內、即2024年營收就會翻一倍；獲利也可望於五年內倍增，2025年每股純益挑戰台幣40元，強勁基本面將帶動台積電成為「全球最大半導體公司」，推薦加碼持股。

根據研調機構IC Insights最新報告，今年第2季全球半導體龍頭為南韓三星，美商英特爾居第二，台積電為第三大。近年三星、英特爾互有領先爭當龍頭，若台積電登上全球半導體一哥寶座，等於將超越三英、英特爾這兩大勁敵。

花旗目前看台積電的目標價為900元（台幣，以下同，約32美元），此前花旗早在台積電200多元時，花旗便率先預測翻倍上漲，之後台積電股價達陣，其再把目標價升到900元，如今則持續看好台積電獲利倍增，再次為投資人創造翻倍的報酬率，目標價仍為900元，為主要外資當中最高價。

台積電昨日與航運股領軍台股反攻，盤中一度大漲20元至572元，尾盤漲幅收斂、終場上漲14元收566元，化解跌破年線危機，但未站穩5日線；外資連五賣，不過賣超張數由前一日的1.8萬張大幅降至3426張，由投信、自營商及八大公股行庫等內資聯手買超。

花旗表示，根據台積電擴產進度，今年資本支出為300億美元，2022年至2023年再分別投入350億美元，未來三到五年的資本密集度上看35%，意味2024年至2025年資本支出仍可能達到350億美元，以此推估，台積電總營收將更快出現倍數提升，到2024年時，其營收便會成長到867億美元，較2020年的455億美元多一倍。

花旗指出，2024年台積電實質產能將較2021年倍增，換算該年營收可達到867億美元，而2025年營收則預期加速提升到956億美元，每股純益達40元，較2020年成長一倍。

花旗進一步表示，日前英特爾宣布晶片交付台積電生產，正是台積電營運持續壯大的證明，雖然英特爾啟動IDM 2.0計畫，但晶圓代工門檻極高，尤其先進製程上，英特爾終將發現無法匹敵台積電，加上蘋果確定採用台積電3奈米，兩大客戶足以支持訂單成長到2025年。

花旗表示，短期來看，由於台積電第2季毛利率不佳，市場賣多買少，但合理而論，台積電導入先進製程，毛利率本應介於50%至51%，隨著市場調整到合理預測，台積電未來潛力可望被重新發掘，長線趨勢樂觀。

台積電 營收 利率

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