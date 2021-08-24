外貿嚴峻 中商務部示警：疫情緩 訂單可能轉出去

中國商務部部長王文濤。（中新社）

中國商務部 部長王文濤23日表示，考慮到訂單回流減少和明年面臨高基期等因素，今年下半年和明年外貿情勢都很嚴峻。

王文濤在國務院新聞辦公室舉行的記者會上示警指出，今年7月以來外貿持續保持快速增長勢頭，是因為周邊國家疫情 反彈致訂單回流中國，但隨著各國疫情減緩，訂單可能轉出去，加上之前疫情期間防疫物資大增等因素在消退，「明年可能形勢很嚴峻。」

他還指出，去年下半年中國經濟開始恢復了，基期比較高，所以這個恢復，不可能一直持續那麼高。「我們希望這種恢復是逐步緩慢的，最後增長是在合理的區間裡。在宏觀政策上加強跨周期調節，使我們經濟波動幅度能夠在合理區間，防止大起大落對經濟增長、市場主體的傷害，因此下半年，主要圍繞跨周期的調節，使外貿保持在合理區間。具體來說是穩增長、促創新、保暢通、擴合作四個方面。」

王文濤說，穩增長，主要是穩主體、穩訂單。現在大陸還面臨一些困難，也是國際上普遍遇到的，比如，運力的影響和運費的高漲，大宗商品、原物料的上漲，還有人民幣匯率升值的壓力，勞動力成本的提高，這些是外貿企業碰到的「四難」，特別是中小企業更困難，因此，要採取一系列措施穩住市場主體、穩住訂單。

此外，促創新，除了傳統外貿外，現在還大力推進外貿新型態、新模式發展，比如跨境電商，支持高技術、高質量、高附加值產品的出口，加大中國品牌的海外推介力度。保暢通，保證中國的外貿產業鏈、供應鏈暢通，以及擴合作，深化國際經貿合作。

王文濤指出，外貿是拉動經濟的「三駕馬車」之一。2020年中國外貿規模已達到4.6兆美元，占國際市場14.7%，創下歷史新高。同時，對經濟增長貢獻率達到28%。中共18大以來，外貿還累計貢獻11%的財政總收入，同時外匯存底保持在3兆美元左右，有力保障中國的國際收支平衡。

積極考慮加入CPTPP

另外，商務部表示，中國已成為全球第一貿易大國及第二大消費市場，將加速中日韓自由貿易協定（FTA）談判，並積極考慮加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。

澎湃新聞報導，中國商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文23日在國新辦記者會上指出，中國累計已經有19個FTA，尤其中共18大以來，中國就簽署九個FTA，包括八個與單一國家簽署的FTA。比如，中韓、中澳、中瑞，形成了區域經濟夥伴關係協定（RCEP），一共九個FTA。18大以來，在簽署這九個自由貿易協定的同時，還對以前達成的自由貿易協定進行升級，包括和東協的自貿協定升級，中國和智利、新加坡、紐西蘭的自由貿易協定都進行了升級談判，這些都是非常重要的工作。