寧波塞港未恢復 擾亂全球供應鏈

中國 寧波舟山港的主要貨櫃碼頭梅山碼頭，在一周前發現一例新冠確診病例後持續關閉至今，預料在本月底前都難以全面恢復營運，可能加劇中國其他港口的塞港困境，進一步擾亂全球供應鏈。

華爾街日報報導，許多貨櫃輪被迫排隊等候進入寧波舟山港，或轉往其他港口載貨，塞船狀況也因此正往上海、香港等地港口蔓延。

梅山碼頭關閉產生的連帶效應，將導致整個亞洲到歐洲和跨太平洋航線上的港口擁塞，可能進一步減緩貨物流動，並衝擊沃爾瑪 及亞馬遜等零售巨擘、和家庭經營的小商店。這些忙著趕在年終購物旺季前補貨的貨主，將不得不面對交貨延遲和運輸成本高漲的問題。

寧波舟山港是全球第三大貨櫃港，也是中國向歐美市場出口家具、家居用品、玩具和汽車零件等商品的重要門戶。寧波舟山港的七個貨櫃碼頭中，以梅山碼頭的規模最大，每年貨櫃吞吐量超過700萬只。丹麥馬士基集團（Maersk）和法國達飛集團（CMA CGM）等大型貨櫃運輸公司，也從這座碼頭載貨運往他處。

美國 大型零售商已因運能供不應求而自行租船運貨，而非支付自年初來已翻漲約三倍的運費。沃爾瑪日前表示，已自己租了貨輪運送來自亞洲的進口品。家得寶（Home Depot）6月也表示，已為相同目的包下貨輪。