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中網企搶「吃」商機 投資金額逾70億

記者林宸誼／綜合報導

在用戶數量增速放緩、人口紅利停滯不前下，中國線下餐飲成為網路企業獲得新業務的增長點，包括騰訊、字節、美團及B站紛紛出手，在「吃」這門生意上下足功夫，投資金額超過70億元（人民幣，以下同，約10.79億美元）。

第一財經日報報導，根據企查查數據顯示，騰訊在線下餐飲反應最快，總共出手八次，其中有七次集中在2021年。

從細分領域來看，騰訊在新式茶飲的投資熱情較高，今年7月參與投資喜茶，總金額達到33億元；新咖啡專案有「Tims中國」及「代數學家algebraist」；此外，連鎖麵食品牌「和府撈麵」及熱鹵輕餐品牌「盛香亭」也獲得超過億元的融資。

字節跳動席捲了餐飲新消費市場的多個細項，包括咖啡、茶飲和酒類等，七次投資金額超過8.7億元，全部發生在2020年到2021年。

專案類型來看，字節對新茶飲、新咖啡、新白酒項目均青睞不已，投資了檸季、 Manner咖啡、厚雪酒業、隨我小酒等，對火鍋食材超市「懶熊火鍋」等項目有所偏好。

2018年美團參投喜茶和幸福西餅，投資相對謹慎，今年美團出手二次，分別在5月投資Manner咖啡，8月投資餃子雲吞連鎖品牌餐飲熊大爺的A輪，投資風格從保守趨於大膽。

嗶哩嗶哩（B站）對餐飲新消費的投資風格，呈現出年輕化特點，今年6月開始小試牛刀，先後投資Charlie’s粉紅漢堡及 SEngine鷹集咖啡，都是年輕人喜愛的上海網紅項目。

京東是在2015年到2018年，有六次投資茶飲項目、一次投資火鍋項目和糖果訂製專賣店項目，之後則不再參投。阿里曾參投過餐飲雲端軟體（SaaS）平台，例如客如雲、美味不用等，但對線下餐飲目前則沒有投資。

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