「雲閃付」測試 淘寶付款 不再獨尊支付寶

支付寶和微信支付帶動中國行動支付普及率冠全球，互聯網平台互相開放眾所矚目。 （中新社）

阿里巴巴集團旗下C2C電商 平台淘寶網21日正式測試「雲閃付」付款，中國 消費者網購選擇付款方式時，發現除了銀行卡、支付寶，還多了雲閃付。

一直以來中國各大電商平台堅壁清野，在淘寶、天貓要看到非阿里系的第三方支付，以前來看是天方夜譚，隨著監管加強，平台開始打破人為壁壘。

雲閃付是中國銀聯聯合各商業銀行推出的行動支付，跟微信 支付、QQ錢包、京東支付等都是第三方支付系統。雲閃付登上淘寶，被視為開放互聯網生態第一步，預期不久的將來也會向微信支付等開大門。在互聯網平台相互分享服務後，目前裝了360就不能裝QQ；淘寶鏈接、抖音視頻等不能直接分享到微信等，或許很快也會成為過去式。

淘寶開啟雲閃付付款測試，不脫中國監管施壓。中國司法部、監管總局17日發布「禁止網絡不正當競爭行為規定」公開徵求意見，新規明確「二選一」、數據「殺熟」、虛假交易、流量劫持等是網絡不正當競爭行為。明令平台不得利用數據、算法等技術手段，影響用戶選擇，更禁止流量劫持、干擾、惡意不兼容等行為。警告互聯網企業不能再使手段，人為製造用戶使用壁壘，故意誘導用戶選擇自己的產品，放棄競爭對手的產品。

今年以來，中國對互聯網科技加強金融、網路安全監管，力促打破個平台相互封殺 ，能互相開放、分享。

阿里巴巴集團董事會主席兼首席執行官張勇近日表示，互聯是互聯網的初心，開放是數字生態的基礎，平台之間的大循環能產生的社會價值，一定遠遠大過在單一平台內的小循環。

阿里、騰訊如何盡釋前嫌更是動見觀瞻，微信搜索結果顯示，盒馬集市、天貓養車、天貓精靈、閑魚等阿里巴巴電商已入駐微信小程序。而淘寶特價版也短暫上架過微信小程序。兩大龍頭持續八年的王不見王，開始禮尚往來，外界樂觀期待，支付寶和微信支付也能很快放鬆限制。

平台開放… 須打通兩座大山

淘寶網正式測試「雲閃付」付款，外界預期引進「微信支付」應該為期不遠；在中國監管壓力下，互聯網平台互相開放生態眾所矚目，不過阿里騰訊正是平台開放關鍵的兩座大山，要在淘寶用微信支付，或是支付寶進駐微信，只怕還要再等一等。

2013年阿里斷掉微信，率先開戰；隨後阿里系電商鏈接被微信屏蔽。兩龍頭畫地為牢，如今中國監管令下各平台不得「二選一」，能否打開禁錮八年的大門？

媒體認為理所當然，路透報導，消息人士透露，阿里巴巴初步舉措包括將騰訊的微信支付引入淘寶和天貓，騰訊可允許阿里巴巴的電商信息分享到微信平台，或允許用戶通過微信小程序使用部分限定的阿里巴巴的服務。