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豬隊友拖累 比亞迪半導體IPO受挫

記者蔡敏姿／綜合報導

中國汽車巨擘比亞迪旗下比亞迪半導體，號稱「車芯第一股」，赴創業板IPO意外被中止審核，因為被「豬隊友」牽連，聘請的發行人律師北京市天元律師事務所被證監會立案調查，天元在內的四家仲介機構估計拖累企業42家IPO，涉及金額高達317億元（人民幣，以下同，約48.75億美元）。

在晶片急缺的背景下，資本市場原本看好比亞迪半導體上市前景，如今卻戛然而止。第一財經報導，深交所上周公告，中止比亞迪半導體上市審核。負責輔導比亞迪半導體上市的天元律師事務所，因曾受藍山科技聘請協助公開發行，但藍山科技去年卻爆出財務造假醜聞，導致天元在內的四家仲介機構都被中國證監會立案調查。

這四家仲介機構包括華龍證券、中興財光華會計師事務所、北京市天元律師事務所及開元資產評估有限公司。其中，天元律師事務所波及的企業最多，達20家，開元資產評估有限公司涉及19家企業，華龍證券一家，中興財光華會計師事務所一家，總涉及擬募集金額高達317億元。

按規則，只有天元律師事務所的被調查狀態消除，比亞迪半導體才能繼續完成上市審核。比亞迪半導體22日回應，公司會盡快推進複核。至於會不會換律師事務所，尚不清楚。

公開資料顯示，比亞迪半導體成立於2004年10月，前身為深圳比亞迪微電子有限公司，主要從事功率半導體、智慧控制IC、智能傳感器、光電半導體，半導體製造及服務，採用IDM模式。比亞迪為該公司的控股股東，其合計持有比亞迪半導體72.3%股權，實際控制人為王傳福。

在被中止前，比亞迪半導體的上市之路是順暢快速，在兩個多月，就完成公司的分拆和兩輪融資，並將上市計畫推進至問詢階段。招股書顯示，比亞迪半導體至少籌資26.8億元，將用於開發汽車晶片。

5月11日，比亞迪發布關於分拆所屬子公司比亞迪半導體至創業板上市的預案。

另外，比亞迪半導體上市意外中止，但並非企業自身原因導致，而是被其聘請的律師事務所連累。專家分析，中止IPO解套可能要換仲介機構，或是等天元律師事務所被調查完成，大概要花三個月。

上證報報導，中國官方監管層指出，此次中止不屬於發行人本身的問題，只要仲介機構簽一份協議證明，換一個團隊來執行即可，不一定要換證券服務機構。

中國 證券 北京

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