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中國監管不放鬆 騰訊市值蒸發4000億美元

中國新聞組／北京23日電
騰訊股價從今年初高點跌落至今，市值蒸發逾4000億美元。（路透）
騰訊股價從今年初高點跌落至今，市值蒸發逾4000億美元。（路透）

中國互聯網巨頭股價跌跌不休，而行業監管並無鬆懈跡象。彭博資訊報導，在反托辣斯、數據安全、直播電商等政策不斷推進之際，境內外基金經理紛紛離場，以躲避監管措施的風險「暗礁」。

彭博數據顯示，從今年初高點跌落至今，騰訊控股逾4000億美元市值灰飛煙滅。全球市值失血最多的四家公司騰訊、阿里巴巴、快手和美團市值合計蒸發超過1兆美元。

騰訊股價在今年1月25日曾漲至港幣766.5元，20日股價滑落到425.4元，將近七個月時間股價跌掉44.5％。

在科技股拖累下，MSCI中國指數與MSCI AC全球指數的比值創下2006年以來的新低。

報導援引Alphalex Capital Management駐香港董事總經理Alex Au表示，他上個月賣掉了全部中國科技股持倉，並在一至兩周前對該板塊增加空頭部位。他買入了中資銀行、基建等防禦性的舊經濟股票和一些電信股。

「站在外資的角度，我認為政府正在做的事情是前所未有的，」他說，「投資者需要重新考慮投資中國的理由和風險。」

不過，摩根大通表示，北京當局加強監管整頓引發的中國股票下跌，不應該引起投資者對「生存危機」的擔憂。

「就投資中國股票而言，還是一切照常，」該行資產管理部門駐紐約的全球市場策略師Gabriela Santos表示，「訣竅是不要把中國所說或所做的每件事都看作是一個獨立的形勢發展。這都是更大拼圖的一部分。」

中國 投資 股價

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