台積美國廠趕工 加入全球「搶櫃」行列

為降低美國新廠建設成本，台積電美國新廠建廠將採「台灣製造整廠輸出、美國組裝」策略，估計運輸總花費至少30億元。圖為高雄港貨櫃作業情況。（本報資料照片）

台積電 加入海運「搶櫃」行列！為降低美國 新廠建設成本，提升工程良率，台積電拍板美國新廠無塵室等基礎建設工程必要組件將採「台灣 製造整廠輸出、美國組裝」策略，透過海運從台灣運往美國，估計要使用四、五千個貨櫃，運輸總花費至少30億元（台幣，以下同，約1.07億美元）起跳，第一批部件力求今年10月裝櫃啟航，以建廠成本要讓三星、英特爾追不上為目標。

熟知內情人士透露，台積電美國建廠成本貴到讓台積電建廠評估人員瞠目結舌，因此首創「建廠節約利益共享」創新方案，交由最大無塵室工程協力廠漢唐統包，節省下的金額由雙方共享。漢唐想出的對策，就是把工程所須設備在台模組化，然後運至美國再組裝。即便透過海運所費不貲，粗估還是比在美國當地製造後組裝的成本低約二至三成，仍是划算。

這堪稱全球晶圓代工業建廠，首樁採大規模無塵室等基礎工程「甲地製造整廠輸出，乙地組裝」的案例。消息人士透露，此案已獲得台積電董事長劉德音首肯，此次海運合作夥伴以台灣航運三雄優先，漢唐已出面先與萬海接洽。台積電昨天表示，不評論市場傳聞；漢唐則證實，目前與航運業初步接洽中，其餘無法透露。

近期全球貨櫃一櫃難求，沃爾瑪（Walmart）、Home Depot（家得寶）、亞馬遜（Amazon）等零售巨頭都要自行砸錢租船、包船解決運輸問題，台積電此刻加入搶櫃行列，也再度炒熱海運業人氣。台積電美國廠對台、美雙方及台積電公司意義重大，具官股色彩的陽明海運可能銜命出面協助，力求讓台積電美國廠工程順利進行。運力居台灣貨櫃三雄中之首的長榮海運，也可能擔負重任。

消息人士透露，台積電第一批「台灣製造整廠輸出、美國組裝」的美國廠基礎工程必要組件，要在今年10月裝櫃啟航。考量塞港、到港後陸地運輸等因素，預計年底到貨開始組裝，相關部件包括無塵室與MEP（空調、電力、給／排水）、AAS（製程排氣系統）等。

這項嚴厲的挑戰，也是未來漢唐承接國際晶圓大廠海外建廠案的重要代表作。此舉若能完成，台積電後續還有至少三個廠的建廠工程，將確定由漢唐承包，甚至包括台積電赴日及在德國的無塵室和相關統包工程，也會委由漢唐負責。

台積電美國廠位於亞利桑納州鳳凰城，預計斥資120億美元，現正進行建廠工程。業界人士指出，目前台灣—美國航線運價約2.5萬美元，四、五千個貨櫃要價28億至35億元，到港後透過貨櫃車運抵鳳凰城也需費用，加上部分組件可能還得要特別以要價更高、專門運送精密組件的「氣墊車」運送，保守估計運輸費至少30億元起跳。