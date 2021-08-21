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鞍鋼併本鋼 躍全球第三大鋼企

記者戴瑞芬／綜合報導
鞍鋼躍居至全球第三大鋼企。（新華社資料照片）
鞍鋼躍居至全球第三大鋼企。（新華社資料照片）

中國鞍山鋼鐵集團20日 公告，對本溪鋼鐵集團進行重組。同時，遼寧省國資委將向鞍鋼集團無償畫轉持有的本鋼集團51%股權。重組後，本鋼集團併入成為鞍鋼集團控股子公司，鞍鋼由國有獨資公司變更為股權多元化有限責任公司。

新公司將擁有近百億噸鐵礦石資源，一舉躍居至全球第三大鋼企、中國第二大鋼鐵企業。

鞍鋼集團是30年代日本侵華在遼寧創建的中國規模最大，產量最高的鋼廠。發展至今，在中國布局東北、西南、華北、東南、華南等七大生產基地，年產能3900萬噸鋼，2020年營收314.68億美元，列「財富」世界500強排名第401位。

同樣建廠在遼寧的本鋼集團建於1905年，現有資產規模人民幣1450億元，年銷售收入超過1000億元（人民幣，下同，約153.8億美元），粗鋼產能2000萬噸。

據世界鋼鐵協會發布的「2020年主要鋼鐵公司產量排名」，鞍鋼集團以3819萬噸粗鋼產量位居世界第七，本鋼集團以1736萬噸粗鋼產量位居第17位。

鞍鋼併本鋼重組完成後，粗鋼產能將達到5900萬噸，全球排名由第七位躍升至第三位，次於中國寶武鋼鐵集團和盧森堡的ArcelorMittal。寶武仍以1.25億噸產能穩居中國和全球第一。

界面新聞報導，蘭格鋼鐵研究中心主任王國清表示，重組後，鞍鋼擁有近百億噸鐵礦石資源儲備，將加快鐵礦資源的開發。

蘭格鋼鐵研究中心統計，鞍鋼集團在遼寧、四川和澳洲卡拉拉的鐵礦資源規模達88億噸，是中國最具資源優勢的鋼鐵企業，且採剝年產能達2.8億噸、選礦處理能力達6500萬噸，光在澳洲的卡拉拉鐵礦基地年產能達800萬噸，具備鐵礦石國際貿易能力。

本鋼集團的鐵礦石資源也不遑多讓，具有10.5億噸鐵礦石資源儲量，具備年產鐵礦石2500萬噸、鐵精礦800萬噸、球團礦200萬噸的生產能力。

重組後的鞍鋼集團，預計在「十四五」時期達成7531發展目標：即到2025年達到7000萬噸級的粗鋼、5000萬噸級的鐵精礦、營業收入達3000億元和利潤達100億元。

中國 重組 澳洲

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