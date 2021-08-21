恒大減債 汽車股權擬賣小米

恒大集團高管日前被中國 央行、銀保監會約談後，有消息傳出，恒大集團正與小米 集團洽談，出售恒大汽車 65%股份。恒大集團20日表示，恒大汽車在戰略股東引進過程中，曾與小米集團有過初步交流，但並未深入洽談。

隨後小米集團也發布公告指出，截至目前的確接觸來自各方造車團隊交流洽談，但集團並未作出任何合作意向決議。集團不再對市場傳言做任何回應，一切以官方公告為準。

據悉，恒大集團欠債超過3000億美元，被輿論稱為中國負債最多的房企。自去年7月以來，恒大股票市值已蒸發330億美元。今年恒大急售近80億美元資產，以解決債務危機。

彭博資訊引述消息表示，恒大有意出售位於香港灣仔的集團總部大樓中國恒大中心，喊價20億美元，以紓緩財困。目前有兩家公司正與恒大談判，尚未作出任何決定。

21世紀經濟報導，從業績面來看，接手恒大汽車是一個需要謹慎決策的大事。恒大汽車曾於8月9日發布盈利警告，預計今年上半年虧損48億元（人民幣，下同，約7.4億美元），主要是公司仍處於投入階段，購買固定資產及設備、技術研發等開支有所增加。

恒大方面表示，截至去年末，在新能源汽車上已累計投入474億元，其中研發投入高達249億元。2021年4月的上海車展上，恒大汽車也亮相九款車型，包括轎車、SUV 、MPV，但時至今日，恒大汽車的量產日期依然未明。