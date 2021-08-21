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新一波汽車晶片荒 中國恐減產200萬輛

財經新聞組／綜合報導
全球晶片荒，業界預估，中國8至9月將有高達200萬輛的整車生產受到影響。（新華社資料照片）
全球晶片荒，業界預估，中國8至9月將有高達200萬輛的整車生產受到影響。（新華社資料照片）

因為馬來西亞疫情引發新一波的全球晶片荒，業界預估8至9月，中國將有高達200萬輛的整車生產受到影響，對GDP的衝擊規模突破人民幣兆元，而且汽車晶片荒恐持續到明年春季。

中央社綜合21世紀經濟報導、中國證券網，馬來西亞COVID-19疫情復發，多家半導體公司的工廠先後封閉停產，晶片生產陷入停滯，中國的汽車產業也連帶遭殃；業內預計，8至9月，中國將有高達200萬輛的整車生產受到影響。

以全球最大汽車零件供應商之一的博世（Bosch）為例，報導引述業界初步調研結果指出，因為該公司晶片斷供，中國8月就有近90萬輛車的生產受到影響。

博世中國執行副總裁徐大全17日在微信朋友圈發文稱，某半導體晶片供應商的馬來西亞工廠因新的疫情，繼之前數周關廠，16日晚被當地政府要求關閉部分生產線至8月21日。博世ESP/IPB、VCU、TCU等晶片受到直接影響，預計8月後期「基本處於斷供狀態」。

他並表示，馬來西亞疫情尚處於不穩定階段，未來幾個月，仍然有隨時封廠的風險。

報導引述一份業內人士提供的資料顯示，這次馬來西亞疫情引發的晶片停產斷供，僅8至9月對中國GDP的影響就將達到人民幣兆元級規模，而這樣的「晶片荒」或將持續到明年春季。

「缺芯」對汽車製造商的產能交付造成了巨大的影響，此前，中國小鵬汽車董事長何小鵬在接受採訪時表示：「我們跟中國、海外都在合作，一輛車現在有差不多1700顆晶片，需要非常多的晶片。」

據報導，「缺芯」早已在中國的汽車生產端開始體現。中國汽車工業協會發布的最新數據顯示，中國7月份汽車產量為186.3萬輛，年減15.5%。

「晶片短缺從6月開始對國內車市影響加劇，國內乘用車產銷量也因此連續3個月同比下滑。」中汽協副秘書長陳士華分析說。

中國 晶片 汽車

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